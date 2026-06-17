Norwegian neemt andere Europese airline over

Een belangrijke overname in de Europese luchtvaart: de Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian neemt Sunclass Airlines over. De overname is onderdeel van een grotere deal met verschillende bedrijven.

Als een stille speler dingt Norwegian mee in de Europese consolidatiestrijd. Eerder al verkreeg de Noorse luchtvaartmaatschappij het eveneens in Noorwegen gevestigde Widerøe. De groene Embraer’s en De Havilland’s vormen sindsdien een subvloot van de moedermaatschappij die de connectiviteit binnen het uitgestrekte Noorwegen waarborgen.

Nu neemt Norwegian wederom een belangrijke speler over in de Scandinavische luchtvaartmarkt: de Nordic Leisure Travel Group (NLTG). Deze groep bestaat uit onder meer uit touroperators als Ving (Zweden, Noorwegen), Spies (Denemarken) en Tjäreborg (Finland), evenals de hotelmerken Sunwing, Sunprime en Ocean Beach Club. Maar ook de Deense luchtvaartmaatschappij Sunclass Airlines is onderdeel van de groep.

Vlootmanagement

Het is een opvallende stap voor de Noorse luchtvaartmaatschappij, die exclusief met Boeings vliegt. De vloot van het Deense Sunclass Airlines bestaat uit twaalf vliegtuigen, die allemaal uit de fabrieken van Airbus komen. Daarmee verwelkomt Norwegian voor het eerst in haar geschiedenis vliegtuigen van Europese makelij in haar vloot.

De vloot van Sunclass Airlines bestaat uit zes Airbus A321’s, drie A321neo’s en drie A330’s. Met name de laatstgenoemde zijn hierin opvallend, aangezien Norwegian zelf niet over widebodies beschikt. De Noorse airline vloog ooit met 787-8 en 787-9 Dreamliners, maar faseerde deze uit nadat het zich op de rand van de afgrond begaf tijdens de coronapandemie.

Routes

Waar Norwegian veelal goedkope lijnvluchten uitvoert binnen Europa, en Widerøe lijnvluchten binnen Noorwegen, vliegt het Deense Subclasss Airlines voornamelijk op charterroutes. Volgens de haar nieuwe eigenaar zorgt dit voor een breder netwerk binnen de groep. ‘Samen moeten we een toonaangevende Scandinavische aanbieder van vakantie- en zakenreizen creëren, en dit geldt niet alleen in Noord-Europa.’