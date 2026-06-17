United komt met special livery naar België

Ter ere van de 250’ste verjaardag van de Verenigde Staten lanceren verschillende airlines bijzondere kleurenschema’s. Ook United Airlines mag niet ontbreken in het rijtje, en komt er onder andere mee naar België.

United Airlines doopt twee vliegtuigen in een ander kleurenschema ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Een Boeing 737-800, registratie N78285, en een Boeing 787-10 Dreamliner, registratie N91007, krijgen allebei een blauwe romp met de ‘stars and stripes’ van de Amerikaanse vlag eroverheen. Het is een overduidelijk eerbetoon aan de Amerikaanse identiteit.

United liet de vliegtuigen overspuiten in Amarillo, Texas, en zet ze momenteel in op eerste vluchten. De Boeing 737-800 vertrok als eerste richting Honolulu, Hawaii, maar doet later in de week ook verscheidene bestemmingen in de VS en Mexico aan, waaronder Chicago, New York en Guadalajara. De 787 Dreamliner vertrok direct vanuit Chicago onderweg naar São Paulo, Brazilië.

De Dreamliner met het nieuwe kleurenschema zal hoogstwaarschijnlijk niet te vinden zijn in Amsterdam. United vliegt veelal met kleinere varianten van de Dreamliner of Boeing 767’s naar de Nederlandse hoofdstad. Wel komt het vliegtuig zeer waarschijnlijk langs in Brussel. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel met registratie N91007 veelal bezoekjes brengt aan bevriende Star Alliance-hubs, waaronder Brussel, Frankfurt en Lissabon.

©United Airlines

Modeshow

United Airlines is niet de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die haar vliegtuigen een speciaal jasje laat aanmeten voor de grote verjaardag van het Amerikaanse bestaan. Eerder gingen maatschappijen als American Airlines en Southwest United voor in de modeshow. De eerstgenoemde komt met een klein eerbetoon door ‘250’ in de kleuren rood-wit-blauw op de romp te zetten.

Southwest Airlines ging voor een grotere actie en toonde eveneens een volledig nieuw kleurenschema, net als United. Hoewel het kleurengebruik hetzelfde is, gaat Southwest wat dieper in op de geschiedenis van de Verenigde Staten. Op de romp staat namelijk ‘1776’, het jaar waarin de Founding Fathers onafhankelijkheid uitriepen, en de bekende leus ‘Life, Liberty, and the pursuit of Happiness’.