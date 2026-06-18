Russische copiloten mogen niet landen

Het Russische S7 Airlines kampt met allerlei problemen. Er is een groot vliegtuigtekort, het verkrijgen van reserveonderdelen gaat moeilijk en ook zijn er tal van motorproblemen. De luchtvaartmaatschappij neemt nu ingrijpende maatregelen: copiloten mogen niet meer landen.

Dat copiloten niet meer mogen landen, komt niet uit de lucht vallen. S7 Airlines heeft te maken met een vliegtuigentekort. Veel machines staan aan de grond, omdat de Russische luchtvaartmaatschappij moeilijk aan reserveonderdelen kan komen. Daarnaast zijn er motorproblemen bij de A320neo-vloot. Slechts vijf van de dertig Airbussen vliegen op dit moment. Ook staat ongeveer een derde van de totale vloot aan de grond.

Bovenop al die problemen noteert S7 Airlines al geruime tijd een hoog aantal harde landingen. Een normale landing gaat, uitgedrukt in G-krachten, met ongeveer 1.0 tot 1.5 G. De Russische airline zit daar vaak boven. Daarom mogen copiloten op veel luchthavens niet meer landen, behalve op de plekken waar een basis zit. Dat gaat om Moskou Domodedovo, Novosibirsk, Vladivostok en Irkutsk. Op alle andere airports waar S7 op vliegt mogen alleen de captains nog landen. De maatregel duurt in ieder geval tot 1 oktober.

Russische Tupolevs

Als antwoord op de problemen met de Airbus-vloot plaatste S7 Airlines in januari voor het eerst in tien jaar een echt Russische bestelling. De maatschappij kiest voor honderd Tupolev Tu-214’s. Dit toestel bestaat volledig uit Russische onderdelen. Dat moet het probleem met reserveonderdelen als gevolg van westerse sancties oplossen.