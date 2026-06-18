EasyJet gaat per ongeluk in gevaarlijke takeoff

Een vlucht van easyJet begon vorig jaar met een gevaarlijke start, al had de bemanning dat op dat moment helemaal niet door. De Airbus vloog over het einde van de startbaan op slechts twintig meter hoogte. Details over het incident komen nu naar buiten.

Het incident gebeurde vorig jaar, op 13 juni 2025. De Airbus A320, registratie G-EZUK, vloog die dag als vlucht EZY2335 van Londen Luton naar Málaga. Tijdens de vluchtvoorbereiding planden de piloten hun takeoff vanaf intersectie Alpha, een punt op runway 25 waarbij ze niet de hele baan zouden gebruiken. Die dag was het vliegtuig echter zwaar. In combinatie met de weersomstandigheden zou de baanlengte die ze hadden niet genoeg zijn. Daarom besloten de easyJet-vliegers de gehele startbaan te gebruiken.

Daarop maakten ze een nieuwe berekening voor de takeoff-snelheid, ditmaal met de gegevens als ze de hele startbaan zouden gebruiken. Maar al snel vergaten de piloten die berekening. De verkeerstoren vroeg of de Airbus alsnog vanaf intersectie Alpha op kon stijgen, waarop de captain antwoordde dat dat geen probleem was. Daardoor stegen de piloten op slechts 310 meter voor het einde van de baan op, en vlogen daar overheen met een hoogte van een krappe twintig meter. Daar kwamen de vliegers pas uren later door een systeemwaarschuwing achter: zowel tijdens het taxiën als de takeoff hadden ze hun fout niet door.

Uit een analyse van Airbus bleek later dat zowel een afgebroken start als een uitgevallen motor de A320 niet in gevaar hadden gebracht, zelfs met de verkeerde takeoff-calculaties. Toch werd het incident als serieus bestempeld. Daardoor heeft easyJet haar procedures aangepast. De daadwerkelijke startpositie moet worden gedocumenteerd en meerdere malen gecontroleerd worden. Zo moeten vliegers uiteindelijk minder vatbaar voor routinefouten worden.

Pushback-truck

Dichter bij huis gebeurde er onlangs ook al iets opvallends bij easyJet. Toen kwam een pushback-truck niet opdagen. Daardoor liep de vlucht naar Schiphol drie uur vertraging op. Extra opvallend: het was niet de eerste keer die dag dat het gebeurde. YouTuber en rapper Défano Holwijn maakte een video over alles wat mis ging. Als goedmakertje mocht iedereen die dat wilde wel op bezoek in de cockpit.