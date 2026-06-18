Gepensioneerde Lufthansa Airbus A340’s keren toch weer terug

Na ruim een jaar stofhappen keren twee gepensioneerde Airbus A340’s van Lufthansa terug naar de lucht. Het Duitse Universal Sky Carrier heeft de machines gekocht voor haar charteroperaties.

Universal Sky Carrier (USC) heeft momenteel slechts twee vliegtuigen in haar vloot, een Airbus A340-300 en een -600. De airline voert hiermee voornamelijk charter- en leaseoperaties uit, en bracht onder meer het Iraanse voetbalteam naar Mexico voor het wereldkampioenschap voetbal 2026. De grotere van de twee wordt momenteel ingezet door SLM voor haar vluchten tussen Schiphol en Paramaribo.

Daar komen binnenkort nieuwe vliegtuigen bij, aldus AEROtelegraph. Het doorgaans goed ingelichte Duitse luchtvaartblad meldt dat USC vijf nieuwe Airbus A340’s aankoopt van Lufthansa, twee waarvan al binnenkort hun intrede zullen doen bij de vloot. Het gaat om twee toestellen van het model -600 met registraties D-AIHV en D-AIHU.

Deze twee machines vlogen tot het voorjaar van 2025 beide bij Lufthansa naar bestemmingen als Hong Kong, New York en Riyadh. Respectievelijk namen de vliegtuigen afscheid in januari en mei vorig jaar. Piloten vlogen de toestellen naar het Spaanse Teruel, waar toestellen worden opgeslagen in de droge woestijn terwijl zij hun lot afwachten.

Lufthansa-configuratie

Halverwege mei vertrokken beide toestellen vanuit Teruel richting Manilla, de Filippijnen, waar hun een grote beurt te wachten stond. Het eerste vliegtuig is inmiddels terug in Duitsland, en bevindt zich op de luchthaven van Frankfurt Hahn. Daar voert USC kleine technische aanpassingen door, waaronder het vervangen van de brandblussers.

De Lufthansa-vliegtuigen beschikken over 281 zitplaatsen: 8 in First Class, 56 in Business, 28 in Premium Economy en 189 in Economy. Voorlopig zal dat ook zo blijven, maar op termijn gaat veranderen. ‘Op middellange termijn zullen we ze herbouwen, zodat we ongeveer 30 business- en 370 stoelen in economy krijgen’, aldus USC-baas Klaus Dieter Martin tegenover AEROtelegraph. ‘Omdat we in de charterbusiness geen First Class en 56 zitplaatsen in Business Class nodig hebben.’

Het is vooralsnog onduidelijk welk plan USC voor ogen heeft met de bijna twintig jaar oude Airbus A340-600’s. Volgens Martin is er veel vraag naar de vliegtuigen, maar hij wil nog niet prijsgeven welke klanten interesse hebben. Zeer waarschijnlijk is de Duitse startup Can Am Airways op zoek naar een vliegtuig. Zij willen vakantievluchten aanbieden tussen de VS en West-Afrika, via de Canarische Eilanden. Op den duur moet hiervoor een 747 gecharterd worden, maar in eerste instantie kijkt Can Am naar een Airbus A340.