KLM-vliegtuig aan de grond na incident | Video

Een Airbus A321neo van KLM staat aan de grond op de luchthaven van Lissabon Humberto Delgado (LIS) nadat de staart de grond raakte tijdens de landing. Bij het incident raakte niemand gewond.

De Airbus A321neo van KLM, registratie PH-AXB, vertrok dinsdag 16 juni kort na 12:30 uur vanaf Schiphol voor een vlucht naar de Portugese hoofdstad Lissabon. De vlucht duurde ruim twee en een half uur. Het vliegtuig vloog over België, Frankrijk, de Baai van Biskaje, Spanje en Portugal heen, voordat deze zich opmaakte voor landing in de hoofdstad van Portugal.

Bij de landing ging het mis. Toen de Airbus A321neo vanuit zuidwestelijke richting landde op baan 03, raakte het vliegtuig de grond met zijn staart. Op beelden is te zien hoe de machine na een eerste contact met de landingsbaan omhoog veert om vervolgens met een steilere hoek opnieuw naar de aarde te zakken. Het gevolg was een zogenaamde tailstrike.

Op een foto die is genomen van de staart, zijn er meerdere grote strepen zichtbaar. KLM houdt de Airbus A321neo voorlopig aan de grond voor controle en reparatiewerkzaamheden. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer het vliegtuig weer meevliegt in de vloot. De airline annuleerde terugvlucht KL1584 later op de avond. Passagiers zijn met vervangende vliegtuigen naar hun bestemming gebracht.

Landing op Lissabon

Hoewel de landing op Lissabon deze keer niet helemaal vlekkeloos verliep, hoopt het moederbedrijf van KLM er toch daadwerkelijk voeten aan de grond te krijgen. Air France-KLM dingt momenteel mee om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De airline wordt gezien als het laatste kroonjuweel in de Europese consolidatiestrijd.

Momenteel dingen enkel nog Air France-KLM en de Lufthansa Group mee in de strijd om TAP Air Portugal. De Portugese overheid biedt een minderheidsbelang van 44,9 procent aan, terwijl de staat zelf 50,1 procent in bezit houdt. De resterende vijf procent komt in handen van medewerkers van de luchtvaartmaatschappij. Naar verwachting komt de regering over enkele weken met een definitieve winnaar.