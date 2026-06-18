Krijgt Embraer nieuwe klant voor de E2?

Mag Embraer binnenkort een nieuwe bestelling voor haar E2 verwachten? Kenya Airways overweegt om het toestel aan haar vloot toe te voegen. En dat is een opvallende beslissing, omdat de maatschappij eerst juist minder Embraers wilde.

Kenya Airways heeft grootse groeiplannen. De Kenya Airways Group heeft op dit moment 42 toestellen in haar vloot. Tegen 2030 moeten dat er zestig zijn, en vijf jaar later zo’n honderd. Daarbij kijkt de groep onder andere naar de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. Op dit moment heeft de Keniaanse luchtvaartmaatschappij negen E190’s in haar vloot. Daar komt mogelijk in de toekomst de E2 bij. ‘De E2 ziet er goed uit. Ik zeg niet dat we ze gaan kopen, maar we kijken er wel positief naar’ zegt CEO George Kamal tegen Aviation Week.

Daarnaast wil Kamal twee extra Boeing 777F’s voor de groei van de vrachtvloot. Op dit moment heeft Kenya Airways vier 737F’s. Ook komt er in november nog een 737-800 voor de passagiersvloot. De luchtvaartmaatschappij had eigenlijk gehoopt dit jaar ook de Boeing 737 MAX in ontvangst te nemen, maar dat is uitgesteld. De uitbraak van de oorlog in Iran en de daardoor gestegen olieprijzen hakten er financieel flink in bij de airline.

Vloot op volle sterkte

George Kamal verwacht dat zijn luchtvaartmaatschappij binnenkort weer op volle sterkte kan opereren. Op dit moment zijn niet alle vliegtuigen inzetbaar, maar volgens hem is dat snel voorbij. Drie van de negen Boeing 787’s staan aan de grond met motorproblemen. Kamal denkt dat tegen het eind van 2026 alle machines terug de lucht in zijn. Ook komen twee uitgeleende 777-300ERs snel terug in de vloot.