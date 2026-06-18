TUI zet extra in op langeafstandsvluchten

TUI doet goede zaken op Aruba, Bonaire en Curaçao. De vraag naar vliegreizen richting de Antillen blijft groeien. Daarom gaat de vakantievlieger vanaf de winter vaker die kant op vliegen.

De gehele lente zag TUI volle vliegtuigen richting Aruba, Bonaire en Curaçao gaan, met een bezettingsgraad van honderd procent op alle vluchten. Dat schrijft de vakantievlieger in een persbericht. Daarbij ziet ze een grote vraag naar rechtstreekse vluchten. Daarom gaat TUI deze zomer vijf keer per week zonder tussenstop naar Bonaire, en twee keer per week naar Aruba. Door de populariteit ziet de reisorganisatie ook mogelijkheden om deze winter uit te breiden. Dan vliegen haar vier Dreamliners niet 14, maar 16 keer per week naar de ABC-eilanden.

TUI wijdt de populariteit van de ABC-eilanden aan een combinatie van het hele jaar zonzekerheid, gastvrijheid en een veelzijdig aanbod. Daarnaast ziet ze dat haar reizigers door de onzekerheid in het Midden-Oosten liever kiezen voor een reis naar de Caraïben, dan naar het verre oosten. Niet alleen in de schoolvakanties, maar ook buiten de piekperioden zitten de toestellen vol.

Caribisch record

Vorig jaar noteerde TUI in de kerstvakantie een recordaantal vluchten naar Curaçao. Toen vloog de vakantiemaatschappij maar liefst achttien keer per week naar die bestemming vanaf Amsterdam. Die uitbreiding kwam niet alleen vanwege een grote vraag onder Nederlandse passagiers, maar ook op verzoek van de regering van Curaçao. Met meer vluchten kon TUI de ticketprijs stabiel houden en ervoor zorgen dat een reis niet te duur werd.