Activist met rolstoel geweigerd op vlucht: ‘Discriminatie’

Een Amerikaanse disability-activist is geweigerd op een vlucht naar Londen omdat zij in een rolstoel reist en alleen vloog. Volgens haar werd zij niet toegelaten tot de vlucht uit zorgen van de crew over assistentie en evacuatie. Dat bestempelt zij als discriminatie op basis van haar beperking. De luchtvaartmaatschappij zegt de situatie te onderzoeken.

Weigering op JFK Airport

Het voorval vond plaatst op John F. Kennedy Airport in New York toen Samantha Bullock werd geweigerd op de vlucht. Volgens haar was er geen sprake van een veiligheidskwestie, maar draaide het om het feit dat zij als rolstoelgebruiker zonder reisbegeleider vloog. Medewerkers zouden hebben aangegeven dat zij tijdens de vlucht niet voldoende assistentie konden bieden bij bijvoorbeeld toiletbezoek en dat er zorgen waren over een mogelijke noodsituatie. Bullock stelt dat zij hierdoor werd buitengesloten van een reguliere reis, ondanks dat zij al jaren zelfstandig vliegt.

British Airways onderzoekt gang van zaken

British Airways heeft laten weten dat het incident in onderzoek is en dat er contact is met de passagier. In de luchtvaart gelden strikte regels rond passagiers met beperkte mobiliteit, waarbij luchtvaartmaatschappijen moeten afwegen wat operationeel en medisch verantwoord is. Volgens Bullock leidde die afweging in haar geval echter tot uitsluiting in plaats van ondersteuning. Na een urenlange situatie op de luchthaven werd zij uiteindelijk op een vlucht van een andere maatschappij geplaatst, waar zij zonder voorafgaande problemen wel kon instappen.

Juridische stappen

Bullock laat op haar sociale media weten juridische stappen te overwegen, omdat zij van mening is dat er mogelijk sprake is van discriminatie. Volgens haar wordt zelfstandig reizen voor mensen met een beperking in de praktijk nog te vaak beperkt door extra voorwaarden, hogere kosten of afhankelijkheid van begeleiding. De kwestie raakt daarmee aan een bredere discussie in de luchtvaartsector over hoe veiligheid, verantwoordelijkheid en inclusie met elkaar in balans moeten worden gebracht. British Airways heeft nog geen inhoudelijke conclusie gedeeld, maar benadrukt dat de zaak zorgvuldig wordt bekeken.