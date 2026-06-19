KLM 777 keert vlak voor oceaan om na noodsignaal

Een Boeing 777 van KLM keerde vrijdagmiddag om boven de Franse westkust. Het toestel was onderweg naar het Braziliaanse São Paulo.

KLM-toestel keert om

De Boeing 777-300ER, registratie PH-BVS, vertrok als KL791 rond 13:30 uur vanaf de Kaagbaan op Schiphol. Daarop klom de machine naar een kruishoogte van initieel 29.000 voet. Boven het Kanaaleiland Guernsey klom de 777 door naar 31.000 voet. Kort daarop keerde het KLM-toestel om, terug in de richting van Amsterdam. Na ongeveer tien minuten maakte de crew melding van een noodsituatie door 7700 te squawken.

Die squawk-code bleef de hele terugvlucht, die ongeveer een uur duurde, naar Schiphol actief. Ruim twee uur na vertrek landde de Boeing 777 veilig op Schiphol, waarna het zelfstandig naar de gate kon taxiën. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk. Volgens het grote X-kanaal Flight Emergency zou het gaan om een mogelijk olielek, maar dat is onbevestigd.

#KL791 from Amsterdam to São Paulo squawking 7700 and returning to Amsterdam. https://t.co/AAzJaj7XUI pic.twitter.com/NovUia8yNm— Flightradar24 (@flightradar24) June 19, 2026

Wat betekent squawk 7700?

Een squawkcode is een viercijferig nummer dat de bemanning van een vliegtuig instelt op de transponder, het apparaat waarmee een vliegtuig zich identificeert op de radarschermen van de luchtverkeersleiding. Normaal krijgt elke vlucht een code toegewezen. Daarnaast bestaan er drie internationale noodcodes: 7500 bij een kaping, 7600 bij uitval van de radio en 7700 bij een algemene noodsituatie. Door 7700 in te stellen waarschuwt een bemanning in één keer alle verkeersleiders tegelijkertijd. De vlucht krijgt voorrang, een directe route en zo nodig prioriteit bij de landing. Welke storing erachter zit, zegt de code zelf niet.