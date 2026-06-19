Personeel misbruikt parkeerpas Schiphol: extra controles

Vakbond VNC waarschuwt houders van een Schipholpas opnieuw voor privégebruik van hun parkeerpas. Vooral tijdens vakantieperiodes gebruiken sommige medewerkers hun pas om gratis te parkeren tijdens vakanties of vrije dagen. Schiphol voert in deze drukke reisperiodes extra controles uit en de gevolgen kunnen fors zijn. Desgevraagd laat Schiphol aan Up in the Sky weten dat hier actief op wordt gehandhaafd.

Extra controles tijdens vakantieperiodes

Met de zomervakantie voor de deur heeft VNC medewerkers opnieuw gewezen op de regels rondom het gebruik van de Schiphol(parkeer)pas. Volgens de vakbond zijn er gevallen geweest waarbij cabinepersoneel is betrapt op privé te parkeren op terreinen zoals P30, P40 en P5 tijdens vrije dagen of vakanties. Juist in drukke vakantieperiodes worden daarom aanvullende controles uitgevoerd. Wanneer tijdens zo’n controle blijkt dat een medewerker de pas voor privédoeleinden gebruikt, kan deze direct worden ingenomen.

‘Alle houders van een Schipholpas kennen de geldende regels: parkeren met een personeelspas is uitsluitend bedoeld voor werk en niet voor privégebruik. Dit beleid staat in de Schipholregels en wordt ook duidelijk aangegeven bij de ingangen van de personeelsparkeerterreinen, en er wordt actief op gehandhaafd’, laat Schiphol weten aan Up in the Sky.

Grote gevolgen voor inzetbaarheid

Hiermee riskeren medewerkers de inname van de pas, waarmee zij hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Die pas is vaak gekoppeld aan essentiële werkfuncties, zoals toegang tot beveiligde gebieden, operationele ruimtes en gates. Wanneer een pas wordt ingenomen, kan een medewerker daardoor tijdelijk niet meer beschikken over de benodigde toegangsrechten om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Volgens interne waarschuwingen is dit scenario inmiddels al meerdere keren voorgekomen bij collega’s op de luchthaven.