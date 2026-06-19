Speciale TUI-vlucht vanaf Schiphol: ‘Feestje van gemaakt’

Cabinepersoneel van TUI verraste passagiers vanaf Schiphol ter ere van de allereerste WK-deelname van het eiland. Met speciale outfits, een feestelijke blauwe sfeer en enthousiaste lokale bemanningsleden werd het aan boord een groot feest. ‘Geweldig om te zien hoe ons team dit soort momenten extra bijzonder maakt’, zei Antoin Klein Hofmeijer, Head of TUI Dutch Caribbean, tegen Up in the Sky. Hij stelt dat het WK bovendien een positieve impuls geeft aan het eiland.

Actie vanuit cabinepersoneel

Volgens Klein Hofmeijer was het initiatief geen managementbesluit, maar ontstond het juist onder de Curaçaose bemanningsleden zelf. Al meer dan 21 jaar vliegt dit personeel op routes naar onder andere Amsterdam, met Curaçao als thuisbasis. ‘Dit eiland is hun thuis’, vertelt Klein Hofmeijer. Op iedere vlucht maken minimaal twee Curaçaose collega’s deel uit van de cabinebemanning. Juist daardoor ontstaan regelmatig ideeën om de cultuur en identiteit van Curaçao aan boord zichtbaar te maken. ‘Die crew komt regelmatig met hele leuke ideeën. Eerder bijvoorbeeld ook al op 10 oktober, de Dag van Curaçao, een belangrijke feestdag op het eiland, waarbij bemanningsleden eveneens in aangepaste kleding verschenen’, aldus Klein Hofmeijer.

©Via Antoin Klein Hofmeijer, TUI

‘Passagiers vinden het geweldig’

De aanwezigheid van lokale medewerkers heeft volgens hem een duidelijke meerwaarde voor de reisbeleving. Omdat een deel van de cabinecrew afkomstig is van Curaçao, kunnen passagiers niet alleen kennismaken met de cultuur van het eiland, maar wordt de service ook altijd in het Papiaments verzorgd. Dat zorgt voor herkenning bij reizigers uit Curaçao en draagt tegelijkertijd bij aan het vakantiegevoel van Nederlandse passagiers. ‘Voor passagiers uit Nederland is dat ook leuk, want hun vakantie begint eigenlijk al aan boord’, aldus Klein Hofmeijer. ‘Voor veel reizigers vormt het de eerste kennismaking met de sfeer van het eiland’, voegt hij toe.

Effect van WK op Curaçao

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen of de historische WK-deelname direct leidt tot meer boekingen, verwacht TUI wel degelijk een positief effect. Volgens Klein Hofmeijer neemt de internationale aandacht voor Curaçao momenteel sterk toe. ‘De resultaten moeten nog blijken, maar als je nu kijkt naar de content die rondgaat over Curaçao door het WK en alle zoekresultaten van het eiland, dan zie je dat dit fors stijgt.’ Die zichtbaarheid kan volgens hem op termijn een belangrijke impuls geven aan het toerisme. ‘De verwachting is met name in de komende periode en in het komende jaar dat Curaçao de vruchten zal plukken van die populariteit, omdat de naam steeds bekender wordt.’