Transavia breidt aanbod uit op Schiphol: ‘Groeiende vraag’

De Kaapverdische Eilanden ontwikkelen zich in rap tempo tot een steeds populairdere bestemming voor Nederlandse reizigers. Transavia speelt daar nadrukkelijk op in met een forse uitbreiding van het aanbod, waarbij de airline de hoofdstad van Kaapverdië op het eiland Santiago toevoegt aan het netwerk en tegelijkertijd de capaciteit naar Sal verdubbelt. Volgens Transavia is er sprake van een structureel groeiende vraag naar zonnige winterbestemmingen.

Transavia breidt netwerk

Sal is al langere tijd een vaste waarde binnen het winteraanbod van Transavia en wordt nu verder opgeschaald naar vier wekelijkse rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam. Daarnaast introduceert de luchtvaartmaatschappij een wekelijkse verbinding naar Praia, die via Sal wordt uitgevoerd. In drukke reisperiodes zoals de kerstvakantie en het vroege voorjaar wordt de capaciteit verder opgevoerd met een extra frequentie, waarbij een vijfde vlucht uiteindelijk wordt doorgezet naar Praia.

Groeiende vraag

Met deze uitbreiding speelt Transavia in op de structureel toenemende vraag naar zonnige en betaalbare winterbestemmingen, waarbij reizigers steeds vaker kiezen voor een combinatie van aangenaam klimaat, cultuur en natuur buiten het traditionele Europese seizoen. Kaapverdië sluit volgens de airline naadloos aan op die verschuiving in reisgedrag, waarin de wintervakantie steeds vaker wordt verplaatst naar bestemmingen met zonzekerheid, en met zowel extra capaciteit op bestaande routes als de introductie van nieuwe bestemmingen wil Transavia haar positie in dit groeiende segment verder versterken.

Toenemende concurrentie

De uitbreiding van Transavia komt op een moment dat de concurrentie op Kaapverdië, en in het bijzonder Sal, verder toeneemt door de komst van nieuwe spelers op dezelfde route. Zo kondigde ook easyJet aan drie keer per week tussen Schiphol en Sal te gaan vliegen. Naast Transavia en easyJet is ook TUI actief op deze bestemming, waarbij TUI zelfs dagelijkse vluchten uitvoert, terwijl andere partijen zoals Corendon eveneens een rol spelen in het totale aanbod richting de Kaapverdische archipel. Met deze opeenstapeling van capaciteit ontstaat er een duidelijke concurrentiestrijd om de winterzonreiziger, waarbij prijs, frequentie en netwerkstrategie steeds belangrijker worden in de keuze van de vakantieganger.