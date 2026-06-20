Airline maakt achteraf betalen mogelijk

Winair heeft een nieuwe betaaloptie gelanceerd waarmee passagiers hun vliegtickets niet langer in één keer hoeven te voldoen. De regionale luchtvaartmaatschappij uit Sint Maarten stelt klanten in staat om hun ticketbedrag in termijnen te betalen. Met deze stap wil de maatschappij het boeken van vluchten toegankelijker maken en beter laten aansluiten op de financiële situatie van reizigers.

Betalen in termijnen

Met de nieuwe regeling kunnen klanten tijdens het boekingsproces kiezen voor een gespreid betalingsschema, waardoor de kosten van een vlucht beter verdeeld kunnen worden over een langere periode. Het systeem biedt reizigers meer ruimte om een vlucht te boeken zonder direct de volledige prijs te hoeven betalen. Volgens Winair past deze flexibiliteit binnen de trend waarbij luchtvaartmaatschappijen inspelen op de behoefte aan meer betaalgemak en controle over reisuitgaven.

Toegankelijker reizen

De introductie van gespreid betalen moet vooral bijdragen aan het stimuleren van reizen binnen het Caribisch gebied, waar Winair een belangrijk netwerk onderhoudt tussen onder meer eilandbestemmingen in de regio. Door de financiële drempel bij het boeken te verlagen, verwacht de maatschappij dat meer reizigers eerder hun vlucht vastleggen en daardoor makkelijker kunnen plannen. Het initiatief wordt bovendien gelanceerd in een bijzonder jaar voor de airline, die haar 65-jarig bestaan viert en haar rol als regionale verbinding tussen eilanden verder wil versterken.

Bredere trend

De introductie van gespreid betalen door Winair staat niet op zichzelf, maar past binnen een bredere ontwikkeling waarbij ‘buy now, pay later’-diensten steeds vaker hun intrede doen in de reisindustrie. Via creditcardmaatschappijen of betaalplatformen zoals Klarna, is het vaak mogelijk om vliegtickets in termijnen af te lossen. Dit sluit aan bij de groeiende vraag naar flexibiliteit bij consumenten, zeker nu reiskosten fluctueren en boekingen vaak ruim van tevoren worden gemaakt. Voor luchtvaartmaatschappijen en reisplatformen betekent dit enerzijds een hogere conversie bij boekingen, maar ook een toenemende afhankelijkheid van externe financieringsmodellen die het betaalmoment loskoppelen van het daadwerkelijke reisproduct.