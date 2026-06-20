Pechdag voor KLM: twee vliegtuigen maken rechtsomkeert

Vrijdag kende KLM een opmerkelijke dag met twee toestellen die na vertrek moesten terugkeren naar Schiphol. Zowel een Embraer E175 onderweg naar Bremen als een Boeing 777 op weg naar São Paulo keerden terug naar Schiphol. In het geval van de intercontinentale vlucht werd zelfs een noodsignaal uitgezonden.

KLM naar Bremen keert terug

De eerste terugkeer vond plaats aan het einde van de middag. Een Embraer E175 van KLM Cityhopper, geregistreerd als PH-EXH, vertrok om 17:48 uur vanaf de Kaagbaan als vlucht KL1765 naar Bremen. Na vertrek zette het toestel koers richting Duitsland via een route langs Vijfhuizen en Hoorn. De vlucht verliep aanvankelijk normaal en de Embraer klom naar een hoogte van ongeveer 23.000 voet. Toen het toestel zich nabij Hoogeveen bevond, besloot de bemanning de vlucht af te breken. Slechts zestien minuten na vertrek maakte het vliegtuig een krappe bocht naar rechts en begon het te dalen. Uiteindelijk landde de Embraer om 18:30 uur op Schiphol. Wat de aanleiding was voor de terugkeer, is vooralsnog onbekend.

©Flightradar24

PH-EXH van KLM

Het betrokken toestel werd in juni 2016 afgeleverd aan KLM Cityhopper en vliegt inmiddels ruim tien jaar voor de luchtvaartmaatschappij. De Embraer werd gebouwd in het Braziliaanse São José dos Campos en maakte direct na aflevering de oversteek naar Nederland via tussenstops in Recife, Sal en Lissabon. Zoals vaker voorkomt in de luchtvaart heeft het toestel enkele kleine tegenslagen gekend. Zo keerde de PH-EXH in mei 2017 terug naar Schiphol vanwege problemen met de weerradar tijdens een vlucht naar het Noorse Trondheim. Een jaar later, in juni 2018, werd een vlucht naar het Duitse Neurenberg getroffen door een birdstrike. Het toestel landde destijds veilig en kon na enkele uren onderhoud weer in dienst worden genomen.

Boeing 777 maakt rechtsomkeert

Eerder op de dag moest ook een Boeing 777-300ER van KLM terugkeren naar Nederland. Het toestel, geregistreerd als PH-BVS, was als vlucht KL791 onderweg van Amsterdam naar het Braziliaanse São Paulo. De Boeing vertrok rond 13:30 uur vanaf de Kaagbaan en klom naar een aanvankelijke kruishoogte van 29.000 voet. Terwijl de 777 zich al richting de Atlantische Oceaan begaf, besloot de bemanning onverwacht om te keren en terug te keren naar Schiphol. Ongeveer tien minuten nadat het toestel de terugweg had ingezet, werd squawk 7700 geactiveerd. Daarmee verklaarde de bemanning officieel een noodsituatie. De noodcode bleef gedurende de volledige vlucht actief. Na ruim twee uur landde de Boeing op Schiphol. Over de oorzaak van het incident heeft KLM nog geen details bekendgemaakt.