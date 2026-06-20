Vluchten boven Nederland ernstig verstoord door slecht weer

Een avond met uitzonderlijk zwaar weer zorgde op 19 juni voor flinke verstoringen. Door bliksem, harde wind en regenval ondervond het vliegverkeer ernstige hinder. Zo moest een KLM-vlucht onderweg naar Amsterdam uitwijken naar Brussel, terwijl ook een easyJet-toestel koers veranderde naar Düsseldorf. Daarnaast werden meerdere vliegtuigen die op boven Nederland in een holding pattern geplaatst, waarbij zij moesten rondcirkelen totdat er voldoende ruimte en veilige omstandigheden waren om de nadering in te zetten.

Impact slecht weer op vliegverkeer

Zo werd KLM-vlucht KL1858 uit München meerdere keren in de wacht gezet boven Nederland, terwijl ook de situatie rond KL1608 uit Rome complex bleef. Het toestel, een Boeing 737 met registratie PH-BCK, cirkelde langdurig boven Lelystad terwijl de luchtverkeersleiding zocht naar een veilig moment om de nadering in te zetten. Door de aanhoudende onstabiliteit in het weer week de vlucht uit Rome uit. De vlucht uit München (PH-NXU) kon uiteindelijk met aanzienlijke vertraging alsnog veilig landen in Amsterdam.

©Flightradar24

KLM en easyJet wijken uit

Na meerdere rondes boven Flevoland en de IJsselmeerkust werd besloten dat KL1608 zou uitwijken naar Brussels Airport. Voor passagiers betekende dit een aanzienlijke vertraging en een onverwachte eindbestemming. Een vlucht van easyJet, EJU56ZT, vanuit Birmingham, kon Amsterdam uiteindelijk ook niet bereiken. Door de verslechterende weersomstandigheden en de operationele druk in het luchtruim werd besloten uit te wijken naar Düsseldorf Airport. Daarmee werd een veilige landing gegarandeerd, maar ontstond voor passagiers een onverwachte omleiding en extra vertraging richting Nederland.

©Flightradar24

Code oranje na tropische dag

Het onweer volgde op een uitzonderlijk warme dag in Nederland, waarin lokaal temperaturen werden gemeten die tot de hoogste waarden voor 19 juni ooit behoorden. In delen van het land liep het op tot boven de 30 graden, met in Limburg zelfs rond de 34 graden. Het KNMI had daarom al eerder code geel afgegeven vanwege de hitte, maar schaalde dit laat op de avond op naar code oranje vanwege de naderende onweersbuien. Boven Noord-Holland gold die waarschuwing tot diep in de nacht, met een naloop van instabiel weer daarna.