Waarom stortten maar liefst 292 Duitse straaljagers neer? | Podcast

Waarom stortten maar liefst 292 van 916 (!) Duitse Starfighters neer? Onnozele piloten? Fout vertaalde POH’s? Technici, weggekocht door BMW en VW? Goof & Goot speculeren – zoals gewoonlijk – weer flink op los, maar toch ontegenzeglijk soms met enige kennis van zaken.

En waarom wordt Amelia Earhart maar niet gevonden? Elke vijf jaar is het weer raak (en altijd weer loos alarm) als een stuk geblutst aluminium aangetroffen wordt op een onbewoond eiland. Maar zolang er nog spannende boeken verkocht worden, en er nog heftig-speculatieve docu’s op TV zijn, komt het laatste hoofdruk van dit meeslepende Amerikaanse levensverhaal maar niet in zicht…laat staan voorzien van een happy end.

En waarom leidde de Ede-Wageningse Rudy de topterrorist Mohamed Atta eigenlijk op? Om WTC’s blind binnen te vliegen? Terwijl er al vermoedens waren? Goof weet intussen dat er administratief niks ontbrak aan ’s mans opleiding.

Enne…wat get-there-itis? De ernstigste ziekte van de luchtvaart? Ooit van gehoord, of zelfs zelf ervaren? Dan tot slot: gaan er nu eindelijk elektrische drones pendelen tussen Schiphol en het Amsterdamse Museumplein? Luistert nu allen braaf, dan bent u weer op de hoogte!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

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