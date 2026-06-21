Air France-KLM haalt in één klap €1 miljard op

Air France-KLM heeft een nieuwe kredietfaciliteit van €1 miljard afgesloten bij twaalf internationale banken. Met de deal krijgt de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep extra financiële ruimte voor toekomstige investeringen, herfinancieringen en mogelijke overnames.

Financiële reserve voor Air France-KLM

De nieuwe kredietlijn heeft een omvang van één miljard euro en kan door Air France-KLM worden gebruikt wanneer dat nodig is. Het gaat om een zogenoemde doorlopende kredietfaciliteit die in eerste instantie loopt tot juni 2028. Onder bepaalde voorwaarden kan de looptijd zelfs worden verlengd tot 2029. Volgens Air France-KLM is het geld niet bedoeld voor directe uitgaven, maar vooral om bestaande financieringen te vervangen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Daarmee beschikt de groep over een extra financiële buffer op een moment waarop de luchtvaartsector volop in beweging is.

Ook ruimte voor mogelijke overnames

Opvallend is dat Air France-KLM in de toelichting expliciet verwijst naar toekomstige fusies en overnames. Het concern noemt geen concrete plannen, maar laat wel weten dat de kredietfaciliteit kan worden ingezet voor financieringsbehoeften die voortvloeien uit eventuele overnameactiviteiten vanaf de tweede helft van 2026. Daarmee houdt de luchtvaartgroep de deur open voor strategische stappen in de toekomst. De afgelopen jaren werd Air France-KLM vaker genoemd als mogelijke deelnemer in consolidatie binnen de Europese luchtvaartmarkt.

Meer flexibiliteit bij financiering

Volgens Air France-KLM past de nieuwe kredietlijn binnen een bredere strategie om de financiering van het bedrijf verder te optimaliseren. Naast bankleningen maakt de groep ook gebruik van obligaties om schulden af te lossen en nieuwe financiering aan te trekken. Door verschillende financieringsbronnen te combineren kan het concern inspelen op gunstige marktomstandigheden en op het juiste moment kapitaal aantrekken. Dat moet uiteindelijk leiden tot lagere financieringskosten en meer flexibiliteit.

De luchtvaartgroep benadrukt dat de kredietfaciliteit tegen gunstige voorwaarden is afgesloten. Volgens Air France-KLM laat dat zien dat banken vertrouwen hebben in de financiële ontwikkeling van het concern. Onder de deelnemende banken bevinden zich onder meer ABN AMRO, ING, BNP Paribas, HSBC, Santander en Société Générale.

KLM krijgt ook bijna €1 miljard van Schiphol

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij binnen de groep kreeg eerder al een forse financiële injectie vanuit Schiphol, in het kader van de verplaatsing van de vracht- en cateringactiviteiten. Het ging destijds om een overeenkomst die kan oplopen tot bijna €1 miljard, bedoeld voor zowel de verplaatsingskosten als de verkoop van bestaande gebouwen. In de praktijk betreft het een combinatie van een verhuisvergoeding en de overdracht van vastgoed, waarmee ruimte wordt vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe terminal. De afspraak maakt onderdeel uit van het bredere ‘masterplan’ van Schiphol, waarin de luchthaven miljarden investeert om de capaciteit uit te breiden en de infrastructuur te vernieuwen.