Europese luchthaven ligt tijdelijk stil: KLM annuleert vluchten

Het vliegverkeer van en naar Zurich Airport is zondagochtend ernstig ontregeld door een technische storing bij luchtverkeersleider Skyguide. Door een radarprobleem werd het Zwitserse luchtruim ten oosten van Bern tijdelijk gesloten en lag het vliegverkeer grotendeels stil. Ook KLM werd direct geraakt: vlucht KL1917 vanuit Amsterdam werd geschrapt, waardoor ook de terugvlucht KL1918 niet kon worden uitgevoerd.

Een persoon vertelde aan Up in the Sky dat het cabinepersoneel van SWISS op Schiphol het initiatief nam om reizigers die onderweg waren naar Zürich bij de gate te helpen met vragen en chocolade uit te delen.

Zwitsers luchtruim deels gesloten

De problemen begonnen zondagochtend met een technische storing in het luchtverkeersleidingssysteem. Daardoor kon de veiligheid van het vliegverkeer niet langer volledig worden gegarandeerd. Als voorzorgsmaatregel werd het luchtruim ten oosten van Bern volledig gesloten en kwam een crisismanagementteam bijeen. Het gevolg was dat een belangrijk deel van het Zwitserse luchtruim tijdelijk onbruikbaar werd voor het commerciële verkeer, met directe gevolgen voor zowel vertrekkende als inkomende vluchten in de regio. Op zondagochtend stond Zurich Airport op Flightradar24 bovenaan de lijst van meest verstoorde luchthavens.

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Geen starts mogelijk op Zürich Airport

Op Zurich Airport kwam het vliegverkeer vervolgens volledig tot stilstand aan de grond: er konden geen vliegtuigen meer vertrekken, terwijl landingen slechts beperkt werden toegestaan. ‘De vluchtoperaties worden vanaf 07.45 uur geleidelijk hervat. Tot die tijd konden er geen starts plaatsvinden en waren landingen slechts beperkt mogelijk’, vertelde een woordvoerder van de luchthaven tegenover Keystone-SDA. Gedurende de ochtend stonden meerdere toestellen in een holding pattern te wachten op toestemming om uit te wijken of de nadering voort te zetten.

KLM-vluchten geschrapt

De verstoring had ook directe gevolgen voor het Europese netwerk van KLM. Vlucht KL1917, die zondagochtend vanaf Schiphol richting Zürich zou vertrekken, werd geannuleerd. Doordat het toestel niet in Zürich kon aankomen, verviel automatisch ook de geplande retourvlucht KL1918 van Zürich naar Amsterdam. Een eerdere rotatie, KL1916 uitgevoerd met een Embraer-toestel, kon uiteindelijk wel vertrekken vanaf Zürich richting Amsterdam, maar wel met vertraging en onder beperkte operationele omstandigheden.