Nieuwe airline op Rotterdam Airport breidt vloot verder uit

AnimaWings heeft haar vloot verder uitgebreid met een vijfde Airbus A220-300. Daarmee beschikt de Roemeense luchtvaartmaatschappij inmiddels over zeven vliegtuigen: vijf Airbus A220’s en twee A320’s. De groei is ook zichtbaar in Nederland, waar AnimaWings deze zomer voor het eerst van start gaat op Rotterdam The Hague Airport. Vanaf de Zuid-Hollandse luchthaven vliegt de maatschappij naar zowel Boekarest als Timisoara, waarbij uitsluitend de Airbus A220-300 wordt ingezet.

Vijfde Airbus A220

Met de komst van de Airbus A220-300, registratie YR-BUN, beschikt AnimaWings nu over vijf exemplaren van dit type. De A220 vormt daarbij het speerpunt van de moderniseringsstrategie van AnimaWings. De uitbreiding bouwt voort op een belangrijke mijlpaal die eind 2024 werd bereikt. Toen ontving AnimaWings de eerste Airbus A220-300 ooit voor een Roemeense luchtvaartmaatschappij. Het toestel werd geleverd vanuit de Airbus-fabriek in het Canadese Mirabel.

De toestellen worden geleased via het Amerikaanse leasebedrijf Azorra. Volgens AnimaWings was de introductie van de A220 essentieel om verdere groei mogelijk te maken. De maatschappij benadrukte destijds dat het vliegtuig niet alleen efficiënter is, maar ook meer comfort biedt aan passagiers. Dankzij het type kon de airline haar netwerk uitbreiden naar bestemmingen verspreid over Europa en het Midden-Oosten.

Investeerders van AnimaWings

De vlootuitbreiding komt op een moment waarop AnimaWings zich voorbereidt op een volgende groeifase. Eerder dit jaar werd bekend dat drie investeringsmaatschappijen gezamenlijk vijftig procent van de aandelen overnemen. De transactie moet de maatschappij toegang geven tot extra kapitaal voor verdere uitbreiding van de vloot en het routenetwerk. Oprichters Marius en Cristian Pandel blijven daarbij betrokken en behouden hun invloed binnen het bedrijf. Volgens Pandel is de deal meer dan een financiële stap. ‘Dit moment bevestigt dat het project dat we zijn gestart richting, substantie en toekomst heeft. Met nieuwe partners en het juiste kapitaal zijn we klaar om het meest ambitieuze private luchtvaartproject van Roemenië te bouwen.’

De ambitie is groot: tegen eind 2027 wil AnimaWings haar vloot verdubbelen naar veertien vliegtuigen. Daarbij spelen de Airbus A220’s een hoofdrol, want naast de vijf reeds geleverde toestellen staan nog meerdere exemplaren in bestelling.