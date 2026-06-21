Politiehelikopter bereikt mijlpaal: ‘Dat moest even gevierd worden’

De Luchtvaartpolitie heeft een bijzondere mijlpaal bereikt: de PH-PXB is als eerste helikopter binnen de vloot de grens van 10.000 vlieguren gepasseerd. ‘Dat moest even gevierd worden’, schrijft de Luchtvaartpolitie op sociale media.

Politiehelikopter bereikt 10.000 vlieguren

Het gaat om een EC135 (P2+), een veelgebruikte helikopter die wereldwijd bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Binnen de Luchtvaartpolitie is dit toestel een belangrijk instrument bij uiteenlopende operationele inzetten. Vanuit de lucht biedt de helikopter overzicht over grote gebieden, wat van grote waarde is bij onder meer grootschalige evenementen, demonstraties en zoekacties naar vermiste personen. De EC135 is uitgerust met geavanceerde camera- en infraroodsystemen, waarmee zowel overdag als ’s nachts gedetailleerde beelden kunnen worden vastgelegd. Daarnaast ondersteunt het toestel grondteams met zoeklichten en live-informatie, waardoor interventies sneller en gerichter kunnen worden uitgevoerd. Ook toezicht op de burgerluchtvaart, zoals sportvliegtuigjes en ballonvaart, behoort tot de dagelijkse taken.

Naast operationele ondersteuning speelt de EC135 een rol in toezicht en handhaving binnen het luchtruim. De Luchtvaartpolitie controleert onder meer luchtwaardigheid, vluchtuitvoering, brevetten en mogelijke overtredingen van vliegverboden. Wanneer zich incidenten of luchtvaartongevallen voordoen, kan het toestel worden ingezet voor onderzoek, waarbij beelden en observaties helpen om de toedracht te reconstrueren. Daarmee vormt de helikopter een belangrijk verlengstuk van de politiecapaciteit op de grond, met een nadruk op snelheid, overzicht en precisie.

Verschillende helikopters

De Luchtvaartpolitie heeft naast de EC135 ook de EC145 in haar vloot. Het belangrijkste verschil tussen beide helikopters zit in capaciteit en inzetprofiel. De EC135 is de lichtere en wendbare van de twee en wordt vooral ingezet voor observatie, ondersteuning van grondteams en snelle inzet bij incidenten waar overzicht en precisie belangrijk zijn. De EC145 is groter, krachtiger en heeft meer cabine- en laadruimte, waardoor dit toestel beter geschikt is voor grotere teams, langere missies en inzet waarbij extra apparatuur of meerdere specialisten meegenomen moeten worden. Samen vullen de twee types elkaar aan.