Airbus A350 wijkt uit op advies van dokter

Een Airbus A350 van Turkish Airlines heeft een onverwachte tussenlanding gemaakt in Senegal nadat bij een passagier aan boord een vermoedelijke vroeggeboorte werd vastgesteld. Op advies van een aanwezige arts besloot de bemanning uit te wijken naar Dakar, waar medische hulp direct gereedstond.

A350 wijkt uit naar Senegal

Het betreft TK15, uitgevoerd met TC-LHI. Het toestel vertrok rond 11:00 uur lokale tijd vanuit Istanbul met bestemming São Paulo. Enkele uren na vertrek ontstond aan boord een medische situatie, toen bij een vrouwelijke passagier het vermoeden van een vroeggeboorte ontstond. De cockpitbemanning werd hierover geïnformeerd, waarna een arts die zich aan boord bevond de situatie beoordeelde. Op basis van diens advies werd besloten de vlucht niet voort te zetten richting Zuid-Amerika, maar besloot de bemanning van de A350 uit te wijken naar de dichtstbijzijnde geschikte luchthaven waar medische zorg snel beschikbaar was.

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Daling ingezet boven West-Afrika

Na vertrek uit Istanbul vloog de Airbus via onder meer Albanië en Tunesië, en vervolgens langs de West-Afrikaanse kust richting de Atlantische Oceaan. Ongeveer zes uur na vertrek begon het toestel aan een daling vanuit een kruishoogte van circa 38.000 voet, toen het zich in de omgeving van Dakar bevond. Tijdens de nadering bleef het toestel enige tijd in de lucht boven Senegal, waarbij op ongeveer 6.000 voet meerdere cirkels werden gevlogen in een holding pattern. Dergelijke procedures worden regelmatig toegepast om de landing voor te bereiden, de verkeersstroom te reguleren of de operationele afstemming op de grond mogelijk te maken.

Niet veel later landde de Airbus A350 op de internationale luchthaven van Dakar. Na aankomst stonden medische hulpdiensten gereed om de betrokken passagier op te vangen. De reiziger werd overgedragen aan lokale zorgverleners en verlieten het toestel voor verdere medische behandeling en onderzoek. De Airbus A350 vertrok vervolgens opnieuw vanuit Dakar richting São Paulo.