Concurrent Airbus A319 voert bijzondere test uit (video)

In Shanghai heeft de Chinese vliegtuigbouwer COMAC een nieuwe en opvallende stap gezet binnen het C919-programma. Tijdens recente taxi- en high-speed braking tests op de productielocatie werd de C919-600 uitvoerig getest. Het toestel wordt gezien als een volgende stap in de richting van de Europese markt.

COMAC C919-600

De C919-600 is in essentie een verkorte afgeleide van de standaard C919-100. De variant heeft een kortere romp en een aanzienlijk lager leeggewicht. Deze ingreep is bedoeld om zowel de prestaties als de efficiëntie bij start en landing op luchthavens met uitdagende omstandigheden te verbeteren. Door de gewichtsreductie verbetert de thrust-to-weight ratio, wat het toestel aantrekkelijker maakt voor routes met kortere start- en landingsbanen of hogere operationele beperkingen. In vergelijking met de basisversie positioneert COMAC de C919-600 als een wendbaardere en flexibeler inzetbare variant binnen de C919-familie, met een focus op niches waar lagere capaciteit en betere prestaties belangrijker zijn dan maximale passagiersaantallen, meldt FL360aero.

Vliegen in uitdagende gebieden

De C919-600 wordt door COMAC gepositioneerd als een zogenoemde plateau variant, specifiek ontwikkeld om veilig te opereren in gebieden met hoge ligging en ijle lucht, zoals Tibet. In samenwerking met Tibet Airlines is het toestel ontworpen om beter te presteren op luchthavens op grote hoogte, waar andere toestellen vaak prestatieverlies ervaren. Door de lagere massa kan de C919-600 efficiënter starten en landen in deze omstandigheden. Het eerste prototype, geregistreerd als B002U, rolde in januari 2026 uit de fabriek en markeert een belangrijke stap voor COMAC.

Europa onder druk

Tegelijkertijd speelt er een bredere geopolitieke dynamiek rond het C919-programma. China intensiveert de druk op Europa en de Europese luchtvaartautoriteit EASA om het toestel toe te laten tot de markt, terwijl goedkeuring vooralsnog uitblijft. In eerdere berichtgeving werd al duidelijk dat de Chinese overheid niet terugschrikt voor indirecte drukmiddelen richting Europese industriepartners, waaronder Airbus, om de positie van COMAC te versterken. De introductie van varianten zoals de C919-600 past in een bredere strategie waarin China zijn luchtvaartindustrie wil positioneren als volwaardig alternatief voor Airbus en Boeing, met Europa als cruciale volgende stap voor internationale expansie.

Concurrentiestrijd met Airbus en Boeing

De ontwikkeling van de C919-600 vindt plaats in een markt die traditioneel wordt gedomineerd door Airbus met de A320-familie en Boeing met de 737 MAX-reeks. De grote uitdaging voor COMAC ligt in productievolumes, certificering en wereldwijde betrouwbaarheid in de ogen van luchtvaartautoriteiten en airlines. Waar Chinese maatschappijen inmiddels honderden bestellingen hebben uitstaan, blijft de daadwerkelijke productie nog relatief beperkt. Toch wordt in de markt steeds serieuzer gekeken naar mogelijke alternatieven, mede door leveringsproblemen bij Boeing en strategische onzekerheden in de sector. Of Europese carriers uiteindelijk overstag gaan, zal sterk afhangen van de certificering door EASA en de mate waarin COMAC erin slaagt de C919-familie op mondiaal niveau te positioneren als volwaardig alternatief.