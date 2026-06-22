Corendon wil extra WK-vluchten uitvoeren maar er is één probleem

Corendon wil extra supporters naar Philadelphia brengen voor de WK-wedstrijd van Curaçao tegen Ivoorkust, maar er is één probleem: er moeten meer stadiontickets beschikbaar komen. Volgens bronnen is de belangstelling voor de reis groot, maar de ticketbeschikbaarheid bepaalt voorlopig de grens.

Extra tickets noodzakelijk

De drie geplande Corendon-vluchten richting Philadelphia zitten de komende dagen vol. Dat bevestigt Norman Serphos namens de luchtvaartmaatschappij tegenover Curaçao.nu. Hoewel er onder supporters nog altijd vraag is om de WK-wedstrijd van Curaçao tegen Ivoorkust bij te wonen, zijn alle beschikbare stadiontickets inmiddels uitverkocht. Daardoor kan Corendon op dit moment niet uitbreiden, ondanks de interesse in een extra reis. De maatschappij geeft aan klaar te staan om een extra vlucht in te zetten zodra de Curaçaose voetbalbond FFK en FIFA nieuwe toegangsbewijzen beschikbaar stellen. Pas wanneer die tickets er zijn, kan een aanvullende vlucht naar Philadelphia worden ingepland.

Inkijkje achter de schermen

Corendon geeft in een video op sociale media een inkijkje in de operatie rond de WK-charters naar de Verenigde Staten. Topman Atilay Uslu schetst daarin de omvang van de inzet. ‘Op dit moment gaat ’ie negen keer vanuit Curaçao naar Amerika: vijf keer naar Houston, twee keer naar Kansas City en twee keer naar Philadelphia’, zegt Uslu. Ook in de cockpit leeft de voetbalreis mee. Een captain wijst op een opvallend detail rond een vluchtnummer: ‘We hebben vluchtnummer 2709 en dat is de geboortedatum van Dick Advocaat’, klinkt het met een glimlach.

Ferry naar Curaçao

Corendon voerde eerder met haar Boeing 737 MAX 9 een opvallende intercontinentale ferryvlucht uit richting de WK-operatie rond Curaçao. Het toestel, registratie PH-CDQ, vertrok op 7 juni vanaf Schiphol en vloog via een tussenstop op de Azoren door naar Curaçao. Na ruim vier uur landde de MAX op Terceira, waarna een tweede etappe van ongeveer zeven uur volgde richting het Caribisch gebied.