Europese luchthaven gesloten door crash: KLM annuleert vlucht

Luxembourg Airport was zondag urenlang ontregeld door een ongeluk met een zeldzaam Sovjet-vliegtuig, waardoor de start- en landingsbaan moest worden gesloten. Omdat het vliegveld slechts over één baan beschikt, kon er niet meer worden geland en moesten bijna twintig vluchten uitwijken naar andere luchthavens.

Andere vluchten, waaronder een KLM-vlucht (KL1713), werden geannuleerd of liepen aanzienlijke vertraging op. Duizenden reizigers werden getroffen door het incident, terwijl ook het vrachtverkeer hinder ondervond. Een deel van de passagiers zit bovendien tot woensdag vast in het buitenland, omdat Luxair niet over een grote vloot beschikt en niet alle bestemmingen dagelijks worden aangevlogen. De totale schade voor getroffen passagiers liep op tot meer dan €200.000, inclusief hotelrekeningen en het opnieuw boeken van vluchten, meldt RTL Today. In totaal zijn 3500 passagiers getroffen door dit incident.

Duizenden reizigers getroffen

De impact van de baanafsluiting was groot. Niet alleen passagiers van Luxair en andere luchtvaartmaatschappijen kregen te maken met vertragingen en annuleringen, ook het vrachtverkeer werd geraakt. Duizenden reizigers zagen hun reisplannen veranderen door de onverwachte sluiting van de luchthaven. Sommige toestellen moesten langere tijd in de lucht wachten voordat duidelijk werd of een landing mogelijk was, terwijl andere direct koers zetten naar alternatieve bestemmingen.

Om de gevolgen te beperken werd het nachtvliegverbod later tijdelijk versoepeld, zodat uitgeweken vluchten alsnog naar Luxemburg konden terugkeren. Uit gegevens van Flightradar24 bleek dat vlucht LG5808 van Luxair een half uur moest cirkelen op 7000 voet in afwachting van verdere instructies. ©Flightradar24

Antonov raakt beschadigd in Luxemburg

Het incident vond zondag plaats op Luxembourg Airport (Findel). De betrokken Antonov kwam tijdens de landing in de problemen toen het linker landingsgestel bezweek, zo meldt een lokale bron aan Up in the Sky. Daardoor zakte het toestel door de linkerzijde, met aanzienlijke schade aan de romp en de linker vleugel tot gevolg. Niemand raakte gewond. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Volgens de piloot had hij last van zijwind op de baan. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en evacueerden alle inzittenden.

Berging blijkt ingewikkelde operatie

Het verwijderen van de beschadigde Antonov bleek geen eenvoudige klus. De eerste door de brandweer ingezette kraan bleek onvoldoende capaciteit te hebben om het toestel veilig van de baan te verwijderen. Uiteindelijk werd een zwaardere containerkraan ingezet om de historische dubbeldekker te bergen. De operatie duurde in totaal ongeveer drie uur. De baan bleef gesloten voor landingen, terwijl vertrekkende vluchten beperkt via een intersectie konden opereren. Pas nadat het toestel volledig was verwijderd en inspecties waren afgerond, kon het aankomend verkeer weer worden hervat.