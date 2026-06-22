Luchtmachtoefening officieel begonnen: ‘Deze is extra bijzonder’

De Koninklijke Luchtmacht is maandag begonnen met de grootschalige oefening Moving Werewolf vanaf Groningen Airport Eelde. Van 22 juni tot en met 3 juli draait alles om het verplaatsen, opbouwen en continu draaiende houden van luchtoperaties buiten de vaste thuisbasis. ‘Deze editie is extra bijzonder omdat de oefening plaatsvindt vanaf een civiele luchthaven’, meldt de luchtmacht op sociale media.

Start vanaf een civiele uitwijkbasis

Tijdens deze oefening wordt een scenario nagebootst waarin een militaire luchtoperatie niet langer vanaf de vaste thuisbasis kan plaatsvinden. Onder deze omstandigheden werken onder meer het Air Mobility Command en het Air Combat Command nauw samen om te testen hoe snel een volledige operationele luchtmachtstructuur kan worden opgebouwd, draaiende kan worden gehouden en weer kan worden afgebouwd, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en de continuïteit van de missie.

Logistiek als ruggengraat van de operatie

Centraal in Moving Werewolf staat de volledige logistieke keten die nodig is om luchtoperaties mogelijk te maken, van verplaatsing en onderhoud tot bevoorrading en planning. De oefening is nadrukkelijk niet alleen gericht op vliegen, maar juist op het in stand houden van alles daaromheen, zodat eenheden zelfstandig kunnen functioneren vanaf een tijdelijke locatie. De oefening is daarmee een directe test van het zogenoemde zelfvoorzienend vermogen van de luchtmacht, waarbij snel schakelen tussen locaties en het continu draaiend houden van materieel en personeel essentieel is voor het succes van iedere missie.

Een belangrijk en opvallend onderdeel van deze editie is de rol van Groningen Airport Eelde als civiele uitwijkbasis. De luchthaven stelt haar infrastructuur beschikbaar om militaire training mogelijk te maken.

Vertrek van Hercules met aan boord de koning © Leonard van den Broek

Intensieve vliegoperaties

Tijdens de oefenperiode worden dagelijks meerdere zogenoemde waves uitgevoerd, waarbij verschillende toestellen achter elkaar opstijgen en landen vanaf dezelfde locatie. Deze opzet zorgt ervoor dat de logistieke en operationele keten voortdurend onder druk staat, terwijl er tegelijkertijd gecontroleerd en veilig kan worden getraind. Het tempo en de herhaling van operaties zorgen ervoor dat zowel planning, onderhoud als uitvoering intensief worden getest in een realistische setting. Volgens de luchtmacht is de oefening zorgvuldig afgestemd om maximale trainingswaarde te combineren met minimale impact op de omgeving van de luchthaven.