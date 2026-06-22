Schiphol-werknemers komen in actie: ‘Signaal aan kabinet’

Werknemers van Schiphol komen maandag in actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Onder meer medewerkers uit de beveiliging, schoonmaak, bagageafhandeling en van KLM verzamelen zich op het plein voor Schiphol voor een gezamenlijke zichtbaarheidsactie. Volgens vakbond FNV raken de aangekondigde maatregelen juist deze medewerkers hard, omdat zij al te maken hebben met een hoge werkdruk, fysiek zwaar werk en financiële onzekerheid. Volgens Ilze Smit, campagneleider FNV Schiphol, gaat het om een duidelijk signaal aan het kabinet.

Actieweek tegen plannen van het kabinet

De actie vormt de aftrap van een actieweek van vakbond FNV tegen de plannen van het kabinet. Tussen 14.30 en 16.30 uur komen werknemers uit verschillende onderdelen van de luchthaven bijeen om aandacht te vragen voor de gevolgen die zij verwachten van de aangekondigde maatregelen. Op een podium delen medewerkers hun ervaringen en zorgen over hun werk en toekomst. Daarmee willen zij zichtbaar maken hoe politieke keuzes volgens hen direct doorwerken op de werkvloer van een van de grootste werkgeverslocaties van Nederland. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van werknemers en vakbondsleden uit verschillende sectoren op Schiphol, die zich gezamenlijk uitspreken tegen wat zij zien als een afbraak van sociale zekerheid.

Zorgen over pensioen en gevolgen van zwaar werk

Een belangrijk thema tijdens de actie is de combinatie van fysiek zwaar werk en mogelijke versoberingen van sociale regelingen. Volgens de actievoerders kunnen veranderingen op het gebied van pensioenen en inkomensondersteuning grote gevolgen hebben voor werknemers die dagelijks zwaar werk verrichten. Gerben de Jong, werknemer bij KLM en actief FNV-lid, waarschuwt dat veel medewerkers nu al moeite hebben om gezond hun pensioen te bereiken. ‘Schipholwerkers doen zwaar werk en vaak halen ze nu hun pensioen al niet. Als de pensioenleeftijd wordt verhoogd en er minder geld is voor mensen die ziek worden, dan worden de Schipholwerkers extra hard geraakt. Deze bezuinigingen moeten dus definitief van tafel’, zegt De Jong. Volgens de vakbond maken juist de fysieke belasting en de hoge werkdruk luchthavenmedewerkers kwetsbaar voor dergelijke maatregelen.

FNV waarschuwt

Volgens Smit stapelen de zorgen zich op voor veel werknemers op Schiphol. Zij wijst op onzekerheid over werkgelegenheid, gezondheidsklachten die voortkomen uit het werk en de stijgende kosten van levensonderhoud. ‘Werknemers op Schiphol zien dat hun baan onder druk staat door de kerosinecrisis, dat ze ziek worden door hun werk en dat ze nauwelijks rond kunnen komen door de inflatie. Deze plannen van 6,5 miljard euro bezuinigen op sociale zekerheid komen keihard aan, juist hier. Met deze actie laten werknemers samen zien dat ze dit niet accepteren’, zegt Smit. Volgens de vakbond vergroten de voorgenomen bezuinigingen de druk op werknemers die volgens haar al met meerdere uitdagingen tegelijk worden geconfronteerd.

Actie zonder gevolgen voor reizigers

De FNV benadrukt dat de bijeenkomst geen staking is en dat reizigers geen hinder ondervinden van de actie. Het doel is volgens de vakbond vooral om een duidelijk signaal af te geven aan de politiek. Werknemers uit verschillende sectoren laten gezamenlijk hun stem horen en vragen aandacht voor de gevolgen die de plannen volgens hen hebben voor hun bestaanszekerheid. ‘Dit is geen staking en reizigers op Schiphol zullen geen last ervan hebben. Maar deze actie is heel belangrijk voor alle werknemers van Schiphol. Mensen uit verschillende sectoren staan samen op om een duidelijk signaal af te geven aan Den Haag: investeer in werknemers in plaats van hun zekerheid af te breken’, voegt Smit toe.