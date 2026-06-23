Airline kijkt alweer verder dan Airbus A350: ‘Overwegen alternatief’

Malaysia Aviation Group (MAG), het moederbedrijf van Malaysia Airlines, laat weten te onderzoeken of er een vervanger komt voor de Airbus A350. De luchtvaartgroep verwacht uiterlijk eind 2026 een knoop door te hakken over een mogelijke vervanging van het type. ‘We beoordelen vervangingsopties voor de A350-vloot en hebben nog geen beslissing genomen’, zegt Nasaruddin A. Bakar, CEO van MAG, tegen Business Times.

Twijfels over widebody

De luchtvaartgroep blijft scherp kijken naar kosten, capaciteit en de vraag naar langeafstandsvluchten, waarin de A350 een sleutelrol speelt. Die categorie lijkt opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Dat duidt op een mogelijk strategisch kantelpunt in de widebodyplannen. Ondanks de onzekerheid rond de A350 blijft MAG de vloot uitbreiden. De groep verwacht dit jaar in totaal elf nieuwe toestellen te ontvangen, waaronder Boeing 737 MAX 8 en Airbus A330neo. Inmiddels zijn er zes toestellen geleverd, waarvan twee A330neo en vier Boeing 737 MAX 8, aldus de topman. Hij benadrukt dat er geen signalen zijn dat leveringen vertragen.

Geen toekomst voor A350F

Opvallend is dat MAG tegelijkertijd weinig interesse toont op het gebied van nieuwe vrachttoestellen. De groep heeft geen plannen om speciale freighters aan te schaffen voor MASkargo, de cargodivisie van Malaysia Airlines, en kijkt ook niet naar de Airbus A350F als mogelijke opvolger in dat segment. ‘Nee, daar kijken we momenteel niet naar. Dat maakt geen deel uit van het plan’, aldus Nasaruddin. De huidige vrachtvloot, waaronder de A330F-toestellen, blijft daarmee voorlopig operationeel zonder grote vernieuwing. Tegelijkertijd wil MAG de cargodivisie wel versterken via samenwerkingen met onder meer Qatar Airways Cargo en IAG Cargo, waarmee het bedrijf inzet op netwerkuitbreiding in plaats van nieuwe vliegtuiginvesteringen.

Geen veranderingen voor FireFly

Ook de regionale dochtermaatschappij Firefly blijft grotendeels buiten de herziening van de widebodystrategie. Volgens MAG verandert er niets aan de vlootplannen van de airline, die geen vervanging voorziet van de huidige turbopropvloot. Firefly opereert met een mix van Boeing 737-800’s en ATR 72-500’s en blijft daarmee gericht op korte regionale routes binnen Maleisië en omliggende markten. De beperkte strategische wijzigingen bij Firefly laten zien dat MAG vooral de langeafstandsvloot en widebodycapaciteit kritisch herbekijkt, terwijl de regionale operatie stabiel blijft. Daarmee ontstaat een tweedeling in de vlootstrategie: stabiliteit aan de korte kant, onzekerheid aan de lange afstand.