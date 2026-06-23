Boeing 737 geraakt door voertuig op luchthaven (video)

Een grondvoertuig heeft een Boeing 737 van Southwest Airlines geraakt, waarna de luchtvaartmaatschappij het toestel direct uit dienst nam. Het incident vond plaats terwijl passagiers instapten voor een vlucht naar Las Vegas.

Boeing 737-700 geraakt

Het incident vond plaats op het platform van Memphis International Airport, waar een Boeing 737-700, N436WN, van Southwest Airlines werd gereedgemaakt voor vertrek. Tijdens het boarden kwam een zogenoemd beltloader- of bagagevoertuig in botsing met het toestel en kwam vervolgens klem onder de romp. Beelden van het voorval laten zien hoe hulpdiensten snel ter plaatse kwamen. De situatie verstoorde direct de operatie rond de gate.

Toestel direct aan de grond gehouden

De betrokken Boeing 737 werd direct uit de operatie gehaald door Southwest Airlines. De maatschappij bevestigde dat vlucht 4013 niet met het oorspronkelijke toestel kon vertrekken en dat passagiers moesten worden overgezet op een vervangend vliegtuig. ‘Het vliegtuig is na contact met een grondvoertuig onmiddellijk uit dienst genomen en vervangen door een ander toestel’, liet de luchtvaartmaatschappij weten aan Simple Flying. Het beschadigde vliegtuig is later overgebracht naar een onderhoudsfaciliteit in Florida voor verdere inspectie en reparatie, waardoor het voorlopig niet inzetbaar is.

Voor de passagiers betekende het incident vooral vertraging en ongemak. De vlucht naar Las Vegas liep enkele uren vertraging op doordat een vervangend toestel moest worden ingezet en de operatie opnieuw moest worden ingepland. Uiteindelijk vertrokken de reizigers alsnog, maar aanzienlijk later dan gepland. Southwest benadrukt dat er geen meldingen zijn van gewonden onder passagiers of personeel. Wanneer N436WN weer inzetbaar is, blijft vooralsnog onbekend.