F-16 onderschept vliegtuig in ‘no-fly zone’

Een F-16 Fighting Falcon van de Amerikaanse luchtmacht heeft een vliegtuig onderschept dat een tijdelijk gesloten luchtruim was binnengedrongen. Volgens NORAD gaat het om een overtreding van een zogenoemde VIP Temporary Flight Restriction. Dat is een speciaal luchtruim dat tijdelijk wordt afgesloten voor burgerluchtvaart.

Amerikaanse F-16 onderschept vliegtuig

Het toestel werd door de straaljager begeleid naar een luchthaven voor een veilige landing, terwijl militairen het in de gaten hielden. De overtreding draaide om een tijdelijke vliegrestrictie die door de FAA wordt ingesteld. Zulke zones worden via zogeheten NOTAM’s, aan piloten gecommuniceerd en functioneren in de praktijk als tijdelijke no-fly zones. Ze kunnen ook worden ingesteld rond internationale bezoeken of grootschalige evenementen zoals de Super Bowl. Volgens de FAA kan overtreding van deze regels leiden tot uiteenlopende sancties, van waarschuwingen en boetes tot het intrekken van vliegbewijzen, afhankelijk van de ernst van de situatie en de omstandigheden.

Luchtruimschendingen

Het incident in Maryland staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden onderscheppen militaire toestellen vaker vliegtuigen in de Verenigde Staten. NORAD zette eerder F-16’s in boven Washington D.C. nadat een vliegtuig een afgesloten zone binnendrong. Ook registreerde NORAD meerdere ongeautoriseerde luchtruimschendingen in de regio New York en New Jersey. Militaire autoriteiten zien een duidelijke toename in deze incidenten. Ze benadrukken dat piloten hun vluchtplanning moeten aanscherpen. Piloten moeten altijd de nieuwste luchtvaartmeldingen controleren.

Na het incident benadrukte het leger opnieuw dat vliegers alert moeten blijven en vóór elke vlucht de actuele luchtvaartinformatie moeten controleren. Vooral tijdelijke restricties blijken in de praktijk regelmatig over het hoofd te worden gezien, met directe militaire reacties als gevolg. De aanwezigheid van een F-16 is daarbij niet bedoeld als escalatie, maar als standaardprocedure om de veiligheid te waarborgen.