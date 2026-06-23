Lufthansa, Austrian & SWISS verliezen een belangrijke partner

Voor een groot aantal luchtvaartmaatschappijen komt dit jaar een einde aan een samenwerking van ruim twintig jaar. Asiana Airlines verlaat Star Alliance als gevolg van de fusie met Korean Air. Daarmee verliezen onder meer Lufthansa, Austrian en SWISS, samen met tientallen andere airlines, een belangrijke partner in de Zuid-Koreaanse markt.

Asiana verdwijnt uit Star Alliance

Toen Asiana Airlines zich in 2003 aansloot bij Star Alliance kreeg de alliantie er een sterke Aziatische partner bij. Vanuit thuisbasis Seoul Incheon bouwde de maatschappij een uitgebreid netwerk op naar bestemmingen in Noordoost-Azië, Zuidoost-Azië en Oceanië. Voor Lufthansa, Austrian Airlines en SWISS vormde Asiana jarenlang een belangrijke schakel. Dankzij codeshare-overeenkomsten, afgestemde dienstregelingen en gedeelde frequent flyer-programma’s konden reizigers vanuit Frankfurt, Zürich en Wenen relatief eenvoudig doorreizen naar tientallen bestemmingen in de regio. Die samenwerking komt nu ten einde. Star Alliance bevestigde dat Asiana op 16 december 2026 om 23.59 uur Koreaanse tijd officieel uit de alliantie stapt.

Fusie met Korean Air bereikt eindstation

Het vertrek van Asiana komt niet als verrassing. Al in november 2020 maakte Korean Air bekend de financieel verzwakte concurrent te willen overnemen. Wat volgde was een langdurig goedkeuringsproces waarbij autoriteiten in onder meer Europa, de Verenigde Staten en Japan jarenlang onderzoek deden naar de gevolgen voor de concurrentie. Uiteindelijk stemden toezichthouders in nadat Korean Air diverse concessies deed, waaronder het afstaan van bepaalde Europese verkeersrechten en de verkoop van Asiana Cargo. De raden van bestuur van beide maatschappijen hebben inmiddels ingestemd met de definitieve integratie. Op 17 december 2026 wordt Asiana volledig opgenomen in Korean Air en verdwijnt de merknaam na bijna veertig jaar.

Strategisch verlies voor Lufthansa Group

Hoewel Lufthansa Group de verbindingen naar Seoul behoudt, betekent het vertrek van Asiana wel degelijk een verlies. De Zuid-Koreaanse maatschappij was voor de Duitse luchtvaartgroep een natuurlijke partner in een markt waar Europese maatschappijen traditioneel minder sterk vertegenwoordigd zijn dan lokale spelers. Vooral zakelijke reizigers profiteerden van de uitgebreide samenwerking tussen beide maatschappijen. Via Seoul ontstond toegang tot een fijnmazig netwerk in Azië, terwijl eliteleden van Miles & More gebruik konden maken van lounges, upgrades en andere Star Alliance-voordelen.

SkyTeam versterkt positie

De winnaar van de operatie lijkt op voorhand SkyTeam. Korean Air behoort al jaren tot de belangrijkste leden van de alliantie waarin ook KLM en Air France actief zijn. Door de integratie van Asiana ontstaat een luchtvaartgroep die qua omvang kan concurreren met de grootste spelers in Azië. Voor SkyTeam betekent dat een sterkere positie op de lucratieve markt tussen Europa en Noordoost-Azië. Vooral op Seoul Incheon groeit de invloed van de alliantie aanzienlijk.

Voor KLM verandert er operationeel weinig, maar het netwerk achter de eigen vluchten naar Zuid-Korea wordt straks wel groter en sterker. Volgens Planespotters beschikt Asiana Airlines over een vloot van 67 toestellen, waaronder Airbus A380’s en A350’s en Boeing 777’s. Die vloot wordt nu geïntegreerd in Korean Air, wat leidt tot een aanzienlijk grotere operatie.

Star Alliance blijft aanwezig

Toch verdwijnt Star Alliance niet uit Zuid-Korea. Volgens de alliantie blijven veertien aangesloten maatschappijen actief op Seoul Incheon, waaronder Lufthansa, SWISS, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines en Air Canada. Gezamenlijk verzorgen zij meer dan 1.900 vluchten per maand naar 29 bestemmingen wereldwijd. Dat netwerk blijft omvangrijk, maar het ontbreken van een lokale Zuid-Koreaanse maatschappij zal ongetwijfeld voelbaar zijn. Juist thuismaatschappijen spelen binnen allianties vaak een sleutelrol doordat zij het grootste regionale netwerk aanbieden en passagiers naar internationale vluchten aanvoeren.