Passagiers B737 onwel door 50 graden hitte in cabine: politie gebeld

Een SunExpress-vlucht van Frankfurt naar Antalya is zondag uitgelopen op een medische noodsituatie. Door een defecte APU, een systeem dat de airconditioning op de grond ondersteunt voordat de motoren draaien, liep de temperatuur in de cabine op tot circa vijftig graden Celsius. Door de vertraging bleef het toestel langere tijd zonder koeling, waardoor passagiers onwel werden door de hoge temperaturen. Wat begon als een oponthoud op het platform van Frankfurt Airport, eindigde met politie, brandweer en ambulance ter plaatse.

Noodoproepen vanuit het vliegtuig

Aan boord ontstond gaandeweg steeds meer onrust toen duidelijk werd dat de situatie niet snel zou verbeteren. Verschillende passagiers begonnen te klagen over duizeligheid en benauwdheid, waarna sommigen medische klachten ontwikkelden die pasten bij oververhitting. De situatie escaleerde zodanig dat er meerdere noodoproepen werden gedaan, waaronder ook richting de politie, meldt Aero Telegraph. Hulpdiensten kwamen daarop met spoed ter plaatse. View this post on Instagram

Defect in APU

De luchtvaartmaatschappij SunExpress stelt dat een defect in de auxiliary power unit (APU) waarschijnlijk aan de basis lag van het incident. Dit systeem voorziet het vliegtuig op de grond van stroom en zorgt onder meer voor ventilatie en airconditioning. Wanneer de APU uitvalt, en er geen externe koeling wordt aangesloten, kan de temperatuur in een gesloten cabine op warme dagen snel oplopen. In dit geval leidde dat er volgens de eerste lezing toe dat de omstandigheden in het toestel binnen korte tijd onhoudbaar werden.

Passagiers uit toestel gehaald

Toen duidelijk werd dat de situatie niet op korte termijn kon worden opgelost, zijn passagiers en crew uit het toestel gehaald. Een deel van de reizigers kreeg ter plaatse medische controle van hulpdiensten. Volgens SunExpress konden de betrokkenen later op de dag hun reis alsnog voortzetten. De vlucht naar Antalya vertrok uiteindelijk met ruim vier uur vertraging. De maatschappij heeft excuses aangeboden en laat weten het incident intern te onderzoeken. Ook zegt SunExpress contact op te nemen met passagiers om hun situatie na te gaan en waar nodig ondersteuning te bieden.