TUI-vlucht naar Schiphol 30+ uur vertraagd: ‘Het was chaos’

Een TUI-vlucht van Zanzibar naar Schiphol is uitgelopen op een reis vol technische problemen en verwarring aan boord. Passagiers van vlucht OR191 vertrokken vanuit Tanzania, maar strandden uiteindelijk op Rhodos. ‘We kregen van niemand te horen wat er aan de hand was’, vertelt een passagier aan Up in the Sky. ‘Uiteindelijk ontdekten we tijdens onze geplande tussenstop in Mombasa via Griekse media en het schermpje aan boord dat we nog een extra tussenlanding zouden maken, wat niet op de planning stond.’ Eenmaal op het eiland ontstonden de nodige problemen.

Vroege ochtend begint met eerste vertragingen

Voor de passagiers begon de terugreis al midden in de nacht. Een van hen vertelt aan Up in the Sky dat de wekker om 03.00 uur ging voor de transfer naar de luchthaven van Zanzibar. Nog voordat de reizigers het hotel verlieten, waren de eerste signalen zichtbaar dat er iets mis was. ‘Toen ik opstond zag ik al twee mails van TUI dat de vlucht was veranderd, maar nergens konden we vinden wat er precies aan de hand was’, vertelt de passagier. Op de luchthaven leek vervolgens alles normaal. Informatieborden toonden nog steeds de oorspronkelijke vertrektijd van 08.00 uur en volgens reizigers werd er niets omgeroepen. Pas ruim na de geplande vertrektijd werden briefjes uitgedeeld waarin werd bevestigd dat de vlucht vertraagd was.

TUI-toestel terug naar de gate

Uiteindelijk konden de passagiers na ongeveer vier uur wachten aan boord gaan. Kort nadat het toestel van de gate was vertrokken en begon te taxiën richting de startbaan, kwam de vlucht opnieuw tot stilstand. ‘We dachten eindelijk te vertrekken, maar ineens draaiden we om en stonden we weer bij de gate’, vertelt dezelfde passagier. Volgens informatie die later aan boord werd gedeeld, ging het om dezelfde technische melding die eerder al tot vertraging had geleid. De reizigers kregen een glas water en een kleine snack aangeboden, maar meer kon de bemanning niet verzorgen, omdat de catering pas tijdens de geplande tussenstop in Mombasa zou worden aangevuld.

©Up in the Sky

Storing blijft aanhouden

Rond het begin van de middag kon de TUI-vlucht alsnog vertrekken naar Mombasa, de geplande tussenstop van ongeveer drie kwartier. Daar bleek echter dat de problemen nog altijd niet waren opgelost. Volgens passagiers verscheen dezelfde foutmelding opnieuw in de cockpit. Uitstappen was alleen geen optie. ‘We mochten er ook niet uit terwijl de controles werden uitgevoerd.’ Uiteindelijk werd om 16:30 uur aangegeven dat het vliegtuig klaar is om te vertrekken.

Verrassing boven de Middellandse Zee

Tijdens de vlucht richting Europa ontstond opnieuw verwarring. Op schermen aan boord verscheen ineens Rhodos als bestemming. Dat leidde tot speculaties onder de passagiers. ‘Ineens hoorden we iets geks: een overstap op Rhodos? Een passagier kwam ermee dat dit online stond op Griekse media en ook het schermpje met de route gaf dit aan. Het personeel zelf zei nog van niks te weten.’ Niet veel later kwam de bevestiging vanuit de cockpit. De vlucht zou inderdaad een extra tussenlanding maken op het Griekse eiland. ©Up in the Sky

De reden had dit keer niet direct met de technische storing te maken, maar met de enorme vertraging die inmiddels was ontstaan. Door alle oponthoud dreigden de piloten hun maximale wettelijke diensttijd te overschrijden. ‘We zouden naar Amsterdam vliegen, maar we moesten naar Rhodos omdat de piloten niet meer mochten werken. Ze zaten over hun werktijd heen en daarom moesten we daar een tussenstop maken’, vertelt de passagier.

Chaos op Rhodos

Kort na aankomst op Rhodos dook dezelfde technische melding opnieuw op. Volgens passagiers werd besloten uitgebreide tests uit te voeren. Daardoor bleef iedereen opnieuw urenlang in het TUI-toestel zitten. ‘Eenmaal aangekomen op Rhodos hebben we weer drie à vier uur in het vliegtuig gezeten. Misschien zelfs nog langer’, vertelt een passagier. Vooral het gebrek aan communicatie zorgde volgens reizigers voor groeiende irritatie. ‘Het was echt chaos.’ Volgens passagiers werd aangegeven dat bussen zouden komen om reizigers naar de terminal te brengen zodat ze daar konden wachten. Dat liep echter anders. ‘Uiteindelijk kwamen die bussen ook, maar daarna reden ze weer weg omdat de douane geen Nederlandse en Britse passagiers tegelijk wilde laten uitstappen. Dat was echt dramatisch.’

Uiteindelijk kwam na uren het teleurstellende nieuws: de technische problemen bleken ernstiger dan gehoopt. Daarop moesten alle passagiers alsnog het toestel verlaten voor een overnachting op het Griekse eiland. ‘Wij waren rond half één ’s nachts op Rhodos aangekomen en lagen uiteindelijk pas om vijf uur ’s ochtends in onze hotelkamer.’ Ondertussen werd duidelijk dat onderdelen naar Rhodos zouden worden ingevlogen om het toestel te repareren.

De vlucht staat vooralsnog ingepland om 22:00 uur lokale tijd. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit artikel aangevuld.

Ook gevolgen voor andere TUI-vlucht

De impact van de technische problemen bleef niet beperkt tot de passagiers op OR191. Het betrokken toestel, de PH-TFM, stond na terugkeer in Nederland gepland voor TUI-vlucht OR511 van Schiphol naar Jamaica en Cancun. Omdat het toestel nog altijd niet beschikbaar was, liep ook die vlucht een aanzienlijke vertraging op. Volgens gegevens van Flightradar24 gaat het om een vertraging van meer dan twaalf uur. TUI bevestigt tegenover Up in the Sky dat de verstoringen het gevolg zijn van een technisch probleem. Een woordvoerder laat weten: ‘Er is een vertraging, veroorzaakt door een technische melding in een van de long haul toestellen die een effect heeft op andere vluchten.’