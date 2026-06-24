Emirates houdt vijftien Airbus A380’s voorlopig aan de grond

Al in december 2025 kwam de Europese luchtvaartautoriteit EASA achter enkele gebreken in de vleugels van een aantal Airbus A380’s. Deze toestellen moeten nu zo snel mogelijk aan de grond worden gezet.

Op 11 December 2025 meldde de EASA dat er ‘scheuren in de wing spars van verschillende A380-vliegtuigen zijn gemeld.’ De zogenaamde wing spar is een van de belangrijkste elementen van een vliegtuigvleugel die ervoor zorgt dat het toestel ook daadwerkelijk de lucht in kan stijgen. Volgens de EASA vereisen de scheurtjes aandacht, aangezien ze de structurele integriteit van de vleugels kunnen aantasten.

In een nieuwe Airworthiness Directive van 22 juni kondigt de EASA aan dat de gebreken dermate groot zijn, dat deze zo snel als mogelijk moeten worden onderzocht. Het devies geldt voor zestien vliegtuigen, vijftien waarvan binnen de vloot van Emirates vliegen. De resterende A380 behoort toe aan het Australische Qantas. De luchtwaardigheidsopdracht treedt al in werking op woensdag 24 juni.

Direct onderhoud

Vijf Airbus A380’s behoeven direct onderhoud. Elk van deze vliegtuigen vliegt voor Emirates en moet nog voor de eerstvolgende vlucht worden gecontroleerd. Daarbij hanteert de EASA een transfer met maximaal drie vliegcycli om het desbetreffende toestel naar de juiste hangaar te brengen. Deze vluchten moeten echter wel plaatsvinden zonder passagiers aan boord.

De andere elf vliegtuigen moeten ook binnenkort aan de grond worden gehouden, maar de termijn is minder direct. Voor deze resterende tien Airbus A380’s van Emirates en de enkele van Qantas geldt een termijn van 25 vliegcycli. Dat betekent dat deze toestellen nog enkele vluchten kunnen uitvoeren, voordat ze naar de onderhoudshangar moeten.

Het is niet de eerste keer dat er scheurtjes worden ontdekt in de vleugels van de Airbus A380. In 2012 en 2019 gaf de EASA ook al eens Airworthiness Directives uit om haarscheurtjes in de vleugels van de superjumbo’s tegen te gaan.