Keert ‘verloren’ airline binnenkort terug op Schiphol?

Na bijna twintig jaar lang op en neer te vliegen naar Schiphol, trok Air Astana zich eerder dit jaar terug vanaf de Amsterdamse luchthaven. Brengt een nieuwe vliegtuigorder daar nu verandering in?

Air Astana is ambitieus en groeit in rap tempo. Elk jaar vervoert de airline weer meer passagiers en voegen nieuwe vliegtuigen zich bij de vloot. Waar haar widebody-vloot momenteel nog uit drie Boeing 767’s bestaat, verwelkomt de Kazachstaanse airline de komende jaren vijftien nieuwe Boeing 787 Dreamliners. De eerste afleveringen staan gepland voor aankomende september.

Daar komen nu nog meer vliegtuigen bij. Tijdens een bezoek van de Kazachstaanse president Kassym-Jomart Tokayev aan Brussel, maakte hij een overeenkomst met Airbus voor tot wel vijftig nieuwe vliegtuigen bekend. De helft daarvan is al bevestigd, en Air Astana beschikt ook nog eens over de kooprechten voor nog eens 25 exemplaren uit de fabriek van Airbus.

Het gaat om verschillende varianten van de Airbus A320neo-familie. Het type is een bekende binnen de vloot. Sinds de start van de operaties in 2002, vloog de airline veelal met vliegtuigen uit de Airbus A320-familie. Momenteel bestaat de vloot uit elf A320neo’s, drie A321-200’s en achttien A321neo’s. Deze toestellen vliegen zowel korte als langere afstanden.

Terugkeer op Schiphol?

In december vorig jaar vloog Up in the Sky mee aan boord van Air Astana’s Boeing 767-300ER en Airbus A321neo. Op het moment dat deze vluchten plaatsvonden, vloog de grootste airline van Centraal-Azië nog regelmatig op en neer naar Schiphol. Deze vluchten werd niet uitgevoerd vanuit hoofdstad Astana, of ’s lands grootste stad Almaty, maar van ‘oliehoofdstad’ Atyrau.

Begin dit jaar kondigde Air Astana aan te stoppen met haar vluchten naar de Nederlandse hoofdstad. De airline wist dit te wijten aan een ‘herorganisatie’ van haar netwerk, met schitterende nieuwe routes naar onder meer Guangzhou en Cyprus. De komst van nieuwe vliegtuigen binnen de vloot van Air Astana opent dan ook mogelijk de deur voor een terugkeer op de Nederlandse luchthaven.