KLM-vlootvernieuwing pakt ongunstig uit voor de staat

KLM stapt over van Boeing 737’s op moderne, zuinige Airbus A321neo’s. Hoewel het de geluidsoverlast rondom Schiphol vermindert, conform doelen van de regering, leidt het wel tot een ander probleem.

Sinds de zomer van 2024 vervangen de eerste Airbus A321neo’s de verouderde Boeing 737-800’s van KLM. De Nederlandse airline heeft inmiddels al een groot aantal nieuwe Airbussen in haar vloot en steeds meer 737’s vertrekken vanaf Schiphol. Ook Koning Willem-Alexander nam afscheid van de verouderde KLM-vloot en wordt momenteel omgeschoold op de nieuwe A321neo.

Dit leidt nu tot een probleem echter. Het vertrek van de 737’s bij KLM, betekent eveneens het vertrek van de onderhoudslijnen voor dit type vliegtuig. Het huidige regeringsvliegtuig is echter ook een Boeing 737. De PH-GOV werd in 2019 door het kabinet Rutte III voor een kleine negentig miljoen euro aangeschaft. Het toestel wordt onderhouden in de hangars van KLM.

Volgens De Telegraaf overweegt het kabinet deze nog geen tien jaar oude 737 BBJ daarom nu alweer te vervangen. De staat zou een Airbus in bezit krijgen en die als regeringsvlieger inzetten. Deze kan worden onderhouden bij de hangar van KLM en ook de koning zou wederom achter het stuur kunnen plaatsnemen. Het ministerie van I&W wil er voorlopig nog niks over kwijt.

Koning in de cockpit

Koning Willem-Alexander vloog regelmatig op als co-piloot bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Op die manier verzamelde hij voldoende vlieguren bij elkaar om zijn brevet te houden, waardoor hij tevens af en toe mocht plaatsnemen in de cockpit van de PH-GOV van de regering.

Met het afscheid van de 737’s bij KLM, zegde ook de Nederlandse vorst gedag tegen het toestel. Hij laat zich omscholen tot piloot op de A320neo-familie. Daardoor maakt hij onvoldoende vlieguren op de 737, en moest hij noodgedwongen ook afscheid nemen van het regeringsvliegtuig. Een nieuwe Airbus als regeringsvlieger, zou voor de koning daarom positief zijn.

Volgens een Haagse ingewijde kost een nieuw regeringstoestel naar schattig twintig miljoen. Dat is nog een voorzichtige schatting, aangezien de Boeing Business Jet het kabinet Rutte III destijds bijna negentig miljoen euro kostte. Wel kan het kabinet Jetten de PH-GOV voor aanzienlijk meer geld verkopen dan de verjaarde Fokker 70 die destijds moest wijken.