Hoogste baas zet KLM-crew in het zonnetje

Af en toe laat topman Ben Smith zijn hoofd zien op een van de vluchten die door de airlines van Air France-KLM worden uitgevoerd. Zo ook afgelopen week, toen hij een bijzonder gebaar maakte aan de KLM-crew.

Eerder deze maand nam KLM een belangrijke prijs in ontvangst. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij was uitgeroepen tot de airline met de beste dienstverlening binnen Europa, en troefde daarmee concurrenten als Air France, British Airways en Lufthansa af. Volgens Bas Gerressen, EVP Inflight Services bij KLM, is deze award een ‘geweldige erkenning’.

Dat vond ook de hoogste baas van de luchtvaartmaatschappij: Ben Smith. De topman van het Air France-KLM-concern wilde dat persoonlijk laten weten aan de crew, en stapte daarom aan boord van een vliegtuig in het ‘Royal Blue’ van de Nederlandse airline. Hij sprak de crew aan, feliciteerde hen met de erkenning en plaatste een foto op sociale media.

‘Wat deze erkenning extra betekenisvol maakt, is dat deze is gebaseerd op recensies van passagiers, waarbij persoonlijke ervaringen aan boord worden meegenomen. Deze prijs behoort ten eerste en vooral aan het cabinepersoneel van KLM: de warmte van het welkom, de persoonlijke attentie, en de trots in de dienstverlening die passagiers zich thuis laten voelen.’

Prijswinnaars

De awards worden jaarlijks uitgereikt door APEX, dat meer dan een miljoen beoordelingen van passagiers binnenhaalde. Passagiers beoordelen hun vlucht op vijf onderdelen: stoelcomfort, cabin service, eten en drinken, entertainment en wifi. Dit gebeurt op zowel continentaal, als mondiaal niveau. KLM viel in de prijzen bij de Europese uitreikingen.

Andere prijswinnaars waren Turkish Airlines, Finnair en airBaltic. Turkish Airlines kreeg een dubbele erkenning met de prijzen voor beste het entertainment en het beste eten en drinken. Finnair nam de prijs voor het hoogste stoelcomfort mee naar huis, terwijl airBaltic de titel voor beste wifi binnen Europa wist binnen te halen.