‘Mekka van de luchtmacht’ over de grens bereidt zich voor op F-35

In oktober vorig jaar landden de eerste F-35’s van de Belgische luchtmacht op vliegbasis Florennes. Nu er langzaam steeds meer toestellen bijkomen, maakt ook het Mekka van de luchtmacht’ zich klaar voor de komst van de machines.

Op slechts dertig kilometer ten zuiden van Eindhoven ligt een van de meest spannende luchthavens van Europa: vliegbasis Kleine-Brogel. Het Belgische vliegveld net over de grens is een van de zes bases waar Amerikaanse kernkoppen liggen opgeslagen in Europa en het doet mee in “de strategische ontradingstaak van de NAVO”. Ook heeft de Belgische luchtmacht hier enkele F-16’s gepositioneerd.

Volgens de onlangs aangetreden commandant van de Belgische luchtmacht generaal-majoor Bruno Beeckmans blijkt Kleine-Brogel een van de belangrijkste bases binnen België. ‘Kleine-Brogel blijft voor ons het mekka van de luchtmacht.’ Hij kijkt dan ook graag vooruit: ‘De F-35’s zullen de speciale rol van onze F-16’s hier vanaf volgend jaar gaandeweg overnemen.’

Aankomst

Momenteel bestaat de vloot nog veelal uit oudere F-16’s. Sinds oktober vorig jaar wordt deze langzaam gemoderniseerd door de komst van nieuwe F-35’s. Deze straaljagers blijven eveneens verantwoordelijk voor de ontradingstaak van de NAVO, bevestigt ook kolonel Davy Kompeers, basiscommandant op Kleine-Brogel, tegenover HBVL.be. ‘De Nederlanders doen dat trouwens al. Hun transitie naar de F-35 is al afgerond.’

Niet alleen is de F-35 groter dan zijn voorgangers, ook is hij complexer. Dat betekent dat Kleine-Brogel heel wat verbouwingen ondergaat, waaronder nieuwe loodsen, simulatoren en een nieuw operationeel hoofdkwartier. Bij de bouw komen ook veel veiligheidsmaatregelen kijken. ‘Alles wat hier binnenkomt, controleren we. Zelfs op het storten van beton kijken we toe.’

Belgische luchtmachtdagen

Komend weekend zijn de Belgische luchtmachtdagen op de basis van Florennes. Dat is een van de eerste momenten waarop de Belgen hun nieuwste eigendommen vol trots zullen tonen aan het grote publiek. Verder zullen ook de F-16’s zich laten zien, demonstreert Turkije de ‘Turkish Stars’, en komen de Fransen langs met hun eigen Rafale-straaljager.