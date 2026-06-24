Transavia (NL) ontvangt bezoek uit Frankrijk: bespreking van fusie?

Een bezoek van de Franse Transavia-top aan Schiphol zorgt voor speculatie over de toekomst van Transavia binnen Air France-KLM. Volgens CEO Paul Terstegge stond een strategische bijeenkomst met Transavia France in het teken van de verdere ontwikkeling van het merk en het realiseren van meer ‘synergie’ tussen beide organisaties. Opvallend is dat voormalig topman Marcel de Nooijer eerder openlijk stelde dat een fusie tussen de Nederlandse en Franse tak op termijn een logische volgende stap zou kunnen zijn.

Strategische sessie op Schiphol-Oost

‘Op Schiphol-Oost ontvingen we vandaag onze collega’s van Transavia Frankrijk. Een waardevolle dag om samen verder te werken aan de toekomst van Transavia’, schrijft Terstegge op LinkedIn. Volgens de CEO zijn tijdens verschillende onderwerpen besproken, besluiten genomen en vervolgafspraken gemaakt. Daarbij werken zij aan de strategische agenda van de luchtvaartmaatschappij, met als belangrijkste speerpunten het versterken van het Transavia-merk in verschillende markten. Terstegge benadrukt daarbij de sterke marktpositie van Transavia in Nederland en spreekt zijn waardering uit voor de ontwikkeling die Transavia France de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt vanuit Parijs-Orly en andere Franse bases.

Gaat Transavia fuseren?

De bijeenkomst roept direct herinneringen op aan uitspraken van voormalig Transavia-CEO Marcel de Nooijer. In zijn laatste weken als topman stelde hij in gesprek met De Telegraaf dat een verdere integratie tussen de Nederlandse en Franse tak een logische ontwikkeling zou zijn als Air France-KLM een grotere rol wil spelen op de Europese markt. Volgens De Nooijer werken beide maatschappijen al intensief samen, onder meer op het gebied van branding en de overstap naar een Airbus-vloot. Toch zag hij nog ruimte voor verdere integratie. ‘Maar als je een grotere rol wilt spelen als Europese luchtvaartmaatschappij, dan lijkt het logisch om naar één organisatie te gaan’, zei hij destijds. Daarmee was De Nooijer een van de eerste topbestuurders binnen de groep die openlijk sprak over de mogelijkheid van een toekomstige fusie tussen beide Transavia-bedrijven.

Transavia houdt kaarten tegen de borst

Naar aanleiding van de LinkedIn-post vroeg Up in the Sky aan Transavia of een mogelijke fusie of verdere integratie onderdeel was van de gesprekken op Schiphol. Ook werd gevraagd welke concrete onderwerpen centraal stonden, welke voordelen de maatschappij ziet in verdere samenwerking en welke besluiten tijdens de bijeenkomst zijn genomen. De luchtvaartmaatschappij wilde daar echter niet inhoudelijk op ingaan. Wel bevestigt Transavia dat de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder wordt geïntensiveerd als onderdeel van de strategie van Air France-KLM. ‘We delen kennis en ervaring met elkaar om Transavia nog sterker te maken’, zegt een woordvoerder. Over interne besprekingen en besluitvorming doet de maatschappij (nog) geen mededelingen.

Air France-KLM zet in op één sterk merk

Hoewel een fusie momenteel niet wordt bevestigd, lijkt de richting duidelijk. Zowel de uitspraken van De Nooijer als de recente woorden van Terstegge wijzen op een strategie waarin de Nederlandse en Franse activiteiten steeds nauwer samenwerken. Binnen Air France-KLM groeit het belang van Transavia als antwoord op de sterke concurrentie van Europese prijsvechters zoals Ryanair, easyJet en Wizz Air. De Nederlandse markt biedt door capaciteitsbeperkingen op Schiphol slechts beperkte groeimogelijkheden, terwijl Transavia France de afgelopen jaren juist sterk is uitgebreid. Tegen die achtergrond lijkt het voor Air France-KLM logisch om de samenwerking tussen beide maatschappijen verder te verdiepen. Of dat uiteindelijk leidt tot één gezamenlijke organisatie, blijft voorlopig echter onbeantwoord.