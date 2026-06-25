“Dinosaurus” in vloot Delta Air Lines zegt gedag

Hoewel de vliegtuigen qua leeftijd nog relatief meevallen, lukt het Delta steeds moeilijker om haar Boeing 717’s in de lucht te houden. De machines rollen al twintig jaar niet meer van de band en de airline zegt daarom gedag tegen enkele van haar “dinosaurussen”.

Via een bijzondere omweg voegden de tachtig Boeing 717’s zich ooit bij de vloot van Delta Air Lines. In hun jonge jaren vlogen deze machines voor het Amerikaanse AirTran, dat in 2011 door Southwest Airlines werd overgenomen. Aangezien Southwest exclusief met 737’s vliegt, wilde zij deze toestellen niet hebben. Delta stapte erin, en wist deze toestellen, die perfect bleken voor haar operaties, via een zeer gunstige deal in de wacht te slepen.

Sindsdien vormen ze een belangrijk onderdeel binnen het regionale netwerk bij Delta. Op vluchten waar de E175’s met plaats voor 76 passagiers te klein zijn, en andere narrowbodies zoals de A320 met ruim honderdtachtig zetels te groot zijn, past de Boeing 717 met honderdtien zetels perfect. De laatste jaren neemt Delta echter steeds meer Airbus A220’s in ontvangst, met vergelijkbare capaciteit.

Daarom komt het afscheid van de Boeing 717 bij Delta steeds dichterbij. De toestellen zelf hebben “slechts” een gemiddelde leeftijd van ruim 24 jaar, maar toch zijn onderdelen steeds moeilijker te verkrijgen. Boeing stopte de productie van het relatief impopulaire toestel in 2006, en de onderdelenmarkt begint langzaam op te drogen.

Kannibalisatie

Daarom gaat Delta Air Lines over tot kannibalisatie. Amerikaanse bronnen bevestigen dat er tenminste zes toestellen uit de vloot worden gehaald, waarvan de onderdelen kunnen dienen als reserves voor de 74 nog vliegende dinosaurussen. Volgens branchewaarnemer JohnNYC zullen in eerste instantie de vliegtuigen met de registraties N943AT tot N948AT het veld moeten ruimen.

Tegelijkertijd neemt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij nog altijd Airbus A220’s in ontvangst. De belangrijkste aanvoerlijn van het toestel bevindt zich in Mobile, Alabama, niet ver van Delta’s hub in Atlanta, Georgia. Ook zal Delta op den duur gaan kijken naar een vervanger voor haar oeroude Airbus A319-100’s en A320-200’s. De laatstgenoemde heeft een gemiddelde leeftijd van bijna dertig jaar. De verwachting is dat ofwel de A320neo, ofwel de 737 MAX 8/9 deze taak op zich zal nemen.