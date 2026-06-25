FAA neemt 300+ drones in beslag tijdens WK: ‘Boete tot $100,000’

Tijdens het WK wordt het een van de strengst bewaakte luchtruimen ooit in de Verenigde Staten. De FAA en FBI melden dat alle stadions No Drone Zones zijn. Tegelijkertijd meldt de FAA dat er al meer dan driehonderd drones in beslag zijn genomen en dat overtreders straks kunnen rekenen op boetes tot $100.000 en zelfs strafrechtelijke vervolging.

No Drone Zone

Rond alle WK-stadions geldt een no drone zone: geen enkele drone mag zonder toestemming opstijgen, landen of vliegen binnen de aangewezen zones. De FAA stelt tijdelijke vliegverboden in (TFR’s) die het luchtruim rond stadions volledig afsluiten voor onbemande luchtvaart, terwijl ook omliggende fan events, trainingsfaciliteiten en teamhotels onder strikte restricties vallen. De maatregel moet niet alleen de veiligheid van spelers en fans garanderen, maar ook, naar eigen zeggen, voorkomen dat drones worden gebruikt voor verstoring, spionage of incidenten in drukbezochte stadions.

FBI en FAA grijpen hard in

Volgens de FAA zijn al meer dan driehonderd drones onderschept en in beslag genomen in aanloop naar het toernooi. Zodra een drone een verboden zone betreedt, kan deze direct worden uitgeschakeld of onderschept met ‘mitigation tools’, waarna bewijs wordt veiliggesteld voor juridische vervolging. De autoriteiten benadrukken dat het hier niet gaat om waarschuwingen, maar om directe interventie zonder marge voor fouten.

Boetes tot $100.000

Wie toch besluit een drone het WK-luchtruim in te sturen, riskeert zware boetes. Overtreders kunnen op de bon worden geslingerd tot $100.000, naast mogelijke arrestatie. De FAA heeft daarnaast benadrukt dat alle dronevluchten binnen actieve TFR-zones automatisch illegaal zijn. Om de controle verder op te voeren is het Drone Expedited and Targeted Enforcement Response (DETER)-programma geactiveerd, waarmee overtredingen sneller worden geïdentificeerd. In combinatie met bestaande TFR-notificaties en luchtverkeersbeveiliging vormt DETER een extra laag van preventie en directe actie.