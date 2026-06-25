KLM krijgt nieuw directielid: ‘Uitstekende kandidaat gevonden’

KLM heeft Mathieu Essenberg voorgedragen als nieuwe Chief Operating Officer (COO) en lid van de statutaire directie. CEO Marjan Rintel zegt: ‘Met Mathieu hebben we binnen onze eigen organisatie een uitstekende kandidaat gevonden voor de functie van COO.’ De Raad van Commissarissen legt de voordracht binnenkort voor aan de aandeelhouders tijdens een vergadering, die op korte termijn zal plaatsvinden.

Wervings- en selectieprocedure

De benoeming betreft een interne opvolging waarbij Essenberg de functie al op interimbasis vervult en daarnaast verantwoordelijk blijft voor Engineering & Maintenance, de onderhoudsdivisie van de luchtvaartmaatschappij. Voor die laatste rol is inmiddels een wervings- en selectieprocedure gestart, omdat zijn mogelijke overstap naar de directie de organisatiestructuur opnieuw vormgeeft. De Raad van Commissarissen zal de voordracht op korte termijn voorleggen aan de aandeelhouders tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarmee de definitieve besluitvorming nog formeel moet plaatsvinden.

Vertrouwen vanuit de top van KLM

Binnen de top van KLM wordt de voordracht gezien als een logische stap binnen de eigen organisatie, waarbij vooral de brede ervaring en interne kennis van Essenberg worden benadrukt. ‘Hij kent onze organisatie door en door en heeft in verschillende divisies en rollen binnen KLM bewezen een gedreven en inspirerende leider te zijn. Daarnaast kent Mathieu de operatie van binnenuit als gezagvoerder op de Boeing 737. We hebben in de afgelopen twee maanden al intensief samengewerkt in deze opstelling en ik heb er alle vertrouwen in dat wij als directie met Mathieu in de COO-rol succesvol zullen zijn in het verder versterken van onze operatie’, zegt Rintel. ‘De Raad van Commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat hij, samen met de directie en alle collega’s, een waardevolle bijdrage zal leveren aan het verder versterken van de operationele prestaties en de toekomstbestendigheid van KLM’, zegt Wiebe Draijer, President-Commissaris van KLM.

‘Ik ben enorm vereerd’

Mathieu Essenberg werkt sinds 2002 bij KLM en heeft in die periode een breed palet aan functies vervuld binnen de organisatie. Hij begon bij KLM Cityhopper en Flight Operations, waarna hij doorgroeide naar leidinggevende functies binnen Engineering & Maintenance. Vanaf 2018 was hij als SVP Airframe/Operations verantwoordelijk voor het vliegtuigonderhoud van de vloot en internationale klanten. In 2022 werd hij benoemd tot EVP Hub Operations, waar hij leiding gaf aan Ground Services, om in 2025 terug te keren naar Engineering & Maintenance als Executive Vice President. Naast zijn managementcarrière is hij actief gebleven als vlieger en sinds 2017 gezagvoerder op de Boeing 737, waardoor hij zowel de operationele werkvloer als de bestuurskamer van binnenuit kent. ‘Ik ben enorm vereerd met deze benoeming’, zegt Essenberg.