Olievondst maakt Suriname schatrijk en investeert in luchthaven

Suriname zet vol in op een nieuwe economische identiteit als regionale gateway voor olie, gas en logistiek. Aangedreven door de verwachte miljarden uit offshore olievondsten ontwikkelt het land zich tot een strategisch knooppunt in het Caribisch gebied. Luchthaven Zanderij speelt daarin een sleutelrol als speerpunt van die ambitie. De luchthaven moet uitgroeien tot een regionale logistieke hub voor de opkomende olie- en gasindustrie in Suriname.

Luchthaven als strategische gateway

Luchthaven Zanderij moet uitgroeien tot de belangrijkste aviation gateway van de noordelijke Zuid-Amerikaanse regio. Het blijft niet langer enkel een vertrek- en aankomstpunt voor reizigers, maar een economische draaischijf die de olie- en gasindustrie, internationale business aviation en regionale connectiviteit met elkaar verbindt, meldt Waterkant. Volgens Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer moeten de moderniseringsplannen voorzien in een nieuwe terminal, verbeterde operationele processen en uitbreiding van internationale verbindingen, met als doel Suriname beter te positioneren in een snel veranderend economisch landschap waarin offshoreactiviteiten de vraag naar luchttransport en specialistische logistiek explosief doen toenemen.

Olie- en gaswinning met groeipotentie

De economische onderstroom achter deze investeringsgolf is de snel ontwikkelende offshore olie- en gasindustrie, die Suriname in potentie tientallen miljarden dollars aan staatsinkomsten kan opleveren. Met grote internationale spelers zoals TotalEnergies en APA die al miljarden investeren in offshoreproductie, verschuift het land richting een fase waarin grootschalige productie binnen enkele jaren realiteit wordt. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de verkenning van commerciële oliewinning naast gas in Blok 52 door Petronas en Staatsolie, versterken het beeld dat Suriname zich ontwikkelt tot een veelzijdige energieproducent met zowel olie als LNG-export. Deze verwachte economische impuls zorgt voor een directe behoefte aan infrastructuur, snelle logistiek en internationale bereikbaarheid, waardoor de rol van de luchthaven enorm gaat veranderen.

Opening van nieuwe luchthaven

Naast Luchthaven Zanderij speelt ook EAG International Airport een belangrijke rol, waarin Suriname zich voorbereidt op de opkomende offshore olie- en gasindustrie. Vanaf het begin is de kleinere luchthaven ontwikkeld met het oog op internationale zakelijke mobiliteit die direct samenhangt met energieprojecten op zee. De infrastructuur wordt daarbij afgestemd op een groeiende instroom van expats, engineers, investeerders en gespecialiseerde dienstverleners binnen de offshoresector.

Een kantelpunt in economische ontwikkeling

Met de verwachte start van grootschalige olieproductie richting 2028 en de mogelijke uitbreiding naar LNG-export in het daaropvolgende decennium staat Suriname op een economisch kantelpunt. Volgens de NOS investeren TotalEnergies en APA bijna 10 miljard euro in oliewinning voor de Surinaamse kust. Nieuwe productieplatforms gaan volgens planning vanaf 2028 olie oppompen. De verwachte dagelijkse productie ligt rond de 220.000 vaten. De totale winbare olie schat men op circa 750 miljoen vaten.