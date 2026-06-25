USAF brengt bijzondere ode aan Lufthansa 747

Twee 747’s van Lufthansa gaan dit jaar over naar de Verenigde Staten, waar ze onderdeel worden van de presidentiële vloot. De Amerikaanse luchtmacht brengt de Duitse airline een bijzondere ode.

In december 2025 kreeg een bijzondere aankoop plotseling veel aandacht: een destijds nog onbekende koper kocht twee Boeing 747-8’s van Lufthansa voor vierhonderd miljoen dollar aan. Al gauw werd duidelijk dat deze mysterieuze koper de Amerikaanse luchtmacht bleek te zijn, die de twee relatief jonge viermotorige toestellen aankocht voor de presidentiële vloot.

Het eerste toestel, registratie D-ABYD, werd al snel de Atlantische oceaan overgevlogen. In Waco, Texas, stond de machine maandenlang aan de grond en onderging het meerdere technische aanpassingen, het is onduidelijk wat de aard daarvan precies is. Inmiddels vliegt de Superjumbo vrolijk in de rondte met registratie 25-3200, ’25’ doelt op het “productiejaar” van het vliegtuig.

Sindsdien staat het vliegtuig op de Joint Base Andrews Naval Air Facility, de militaire luchthaven van Washington D.C, blijkt uit onderzoek van aeroTELEGRAPH. Tussen maart en juni voerde het vliegtuig ongeveer dertig vluchten uit, het meerendeel van welk onder de roepnaam Crane01. Dat is een bijzondere ode aan Lufthansa: het logo van de Duitse airline is een kraanvogel (Crane).

Groeiende vloot

President Trump heeft al meermaals zijn ergernis geuit over de staat van de huidige presidentiële vloot. De twee zwaar aangepaste 747-200B’s (VC-25A) die de president momenteel naar zijn afspraken vliegen, zijn oud en hebben steeds meer gebreken. De Qatarese 747-8 (VC-25B), die Trump vorig jaar als geschenk kreeg, zal binnenkort de rol van interim presidentieel vliegtuig op zich nemen.

De VC-25A’s worden op den duur vervangen door eveneens zwaar aangepaste 747-8’s van Boeing, maar dit project loopt al jaren vertraging op. De 747’s van Lufthansa zullen dienen als testvliegtuigen binnen de groeiende 747-vloot van de Amerikaanse president. Ook krijgen de Amerikanen er vijf 747’s van Korean Air bij, vier van welk als zogenaamde doomsday-vliegtuigen dienen.