Aardbeving nabij ABC-eilanden veroorzaakt schade aan vliegveld

Een zware aardbeving voor de noordkust van Venezuela heeft grote schade veroorzaakt aan de internationale luchthaven van Caracas, op relatief korte afstand van de ABC-eilanden. Door de aardbeving raakte een landingsbaan zwaar beschadigd en liep ook de terminal en verkeerstoren schade op. De luchthaven is voorlopig gesloten, waardoor meerdere internationale vluchten moesten uitwijken naar andere bestemmingen in de regio, waaronder Curaçao.

Landingsbaan en terminal beschadigd

De zware aardbeving beschadigde Simón Bolívar International Airport in Maiquetía aanzienlijk. De schokken veroorzaakten scheuren in start en landingsbaan 10R/28L en brachten ook schade toe aan de verkeerstoren en de passagiersterminal. Beelden op sociale media tonen hoe delen van de terminal beschadigd raakten, terwijl reizigers in paniek het gebouw verlieten. De luchthavenautoriteiten legden daarop direct alle vliegoperaties stil. De landingsbaan blijft naar verwachting ten minste tot 2 juli gesloten, zodat inspecteurs de schade kunnen beoordelen en herstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren. 🔴 #FIRSTLOOK | Damage assessment of Runway 10R at Maiquetía International Airport in Caracas following the twin magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes that struck Venezuela earlier this week. #Airways #News pic.twitter.com/r4PMe4L6DI — Airways Magazine (@airwaysmagazine) June 26, 2026

Vluchten wijken uit

Door de sluiting van de luchthaven moesten verschillende vluchten hun bestemming wijzigen. Een Airbus A330-900 van Iberojet week uit naar Curaçao en een Turkish Airlines-vlucht zette koers naar Panama City. Ook vertrekkende vluchten werden geannuleerd, waardoor honderden reizigers strandden. De sluiting van de luchthaven bemoeilijkt bovendien de aanvoer van hulpverleners en noodgoederen, terwijl de autoriteiten de omvang van de schade verder in kaart brengen.

Zware aardbevingen

Venezuela werd woensdag getroffen door twee zeer krachtige aardbevingen die zich binnen minder dan een minuut na elkaar voordeden. De bevingen hadden volgens verschillende meldingen een kracht van ongeveer 7,2 en 7,5. In meerdere steden stortten gebouwen gedeeltelijk in en ontstond grote paniek onder de bevolking. Hulpdiensten zijn massaal ingezet om slachtoffers onder het puin vandaan te halen, terwijl de regering de noodtoestand heeft uitgeroepen. Over het exacte aantal slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid, maar er zijn tientallen doden en honderden gewonden gemeld.