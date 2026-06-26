Boeing-CEO over 777X: ‘We hebben nog veel werk te verzetten’

Boeing houdt vast aan de planning om de eerste 777X-toestellen in 2027 af te leveren, hoewel de certificering langer duurt dan eerder verwacht. ‘We hebben nog veel werk te verzetten tussen nu en het einde van het jaar’, zei CEO Kelly Ortberg. Volgens de topman boekt Boeing wel de benodigde voortgang en verwacht het bedrijf geen vertragingen in 2027.

777X wacht op groen licht

Tijdens een toelichting op de voortgang van het programma gaf Boeing-CEO Kelly Ortberg aan dat de 777X inmiddels een belangrijke mijlpaal heeft bereikt met de succesvolle afronding van de zogeheten TIA-4B-testvluchten. Daarmee is een volgende fase van het certificeringstraject afgerond. De focus verschuift nu naar TIA-5, gevolgd door ETOPS-certificering en de zogenoemde function and reliability tests. Die laatste twee onderdelen worden grotendeels gelijktijdig uitgevoerd en zijn essentieel voordat de FAA het toestel definitief kan certificeren. Volgens Ortberg zal Boeing bovendien geen vliegtuigen aan klanten afleveren voordat de ETOPS-certificering volledig is afgerond. ‘Klanten willen een toestel dat direct in ETOPS-configuratie inzetbaar is’, aldus de Boeing-topman tegenover Aviation Week op 25 juni.

Certificering schuift mogelijk op

Hoewel Boeing-topvrouw Stephanie Pope eerder aangaf dat de fabrikant hoopte de certificering nog voor het einde van dit jaar af te ronden, lijkt die planning inmiddels onder druk te staan. FAA-administrateur Bryan Bedford verklaarde onlangs tijdens de CAPA Americas-conferentie dat hij verwacht dat de certificering pas begin 2027 zal plaatsvinden. Dat betekent opnieuw een verschuiving voor het 777X-programma, dat al jaren kampt met vertragingen als gevolg van technische uitdagingen, aanvullende certificeringseisen en een aangescherpt toezicht door de FAA na eerdere problemen binnen Boeing.

Geen vertragingen in 2027

Ondanks de langere certificeringsperiode blijft Ortberg optimistisch over de voortgang van het programma. ‘We verwachten geen verdere vertragingen van de leveringen in 2027’, stelde hij. ‘Ik heb er vertrouwen in dat we de vooruitgang boeken die nodig is.’ Daarmee probeert Boeing ook de zorgen van luchtvaartmaatschappijen weg te nemen. Diverse klanten wachten al jarenlang op de introductie van de 777X, die de succesvolle 777-300ER moet opvolgen en dankzij nieuwe vleugels, GE9X-motoren en een efficiënter ontwerp aanzienlijk zuiniger moet worden dan zijn voorganger.