KLM maakt belangrijke details eerste A350-vlucht bekend 

Deze zomer arriveert KLM’s eerste Airbus A350 op Schiphol. De eerste bestemming was al een poosje bekend, maar nu komen de belangrijke details over die vlucht eveneens naar buiten.

KLM timmert hard aan de weg met haar vlootvernieuwing: de airline bereikt vele bestemmingen binnen Europa met haar Airbus A321neo’s, en komt overal ter wereld met haar Boeing 787 Dreamliners. Binnenkort voegt zich een nieuw vliegtuig toe aan de blauwe vloot: de Airbus A350-900. Het toestel bevindt zich momenteel in de laatste fase van de afwerking.

Naar verwachting vliegt KLM haar nieuwe Airbus eind augustus over naar Schiphol. Daar zal de machine ceremonieel worden ontvangen en worden klaargemaakt voor haar eerste reguliere vlucht. Dat die naar Toronto, Canada, zal plaatsvinden, was al bekend. Maar op de website van KLM is nu ook te zien dat die vlucht wordt uitgevoerd op zondag 27 september.

Vlucht KL691 stijgt om 11:20 uur vanaf Schiphol op om in westelijke richting over de Atlantische Oceaan naar Canada te vliegen. Daar landt de machine om 13:20 uur lokale tijd. Retourvlucht KL692 vertrekt vervolgens om 16:45 uur uit Toronto. Na een vlucht van slechts zeven uur en vijftien minuten is de machine tegen 06:00 uur weer terug in Amsterdam.

Verminderde capaciteit

Als de Airbus A350 eenmaal vanuit de fabriek op Schiphol is gearriveerd, wordt het vliegtuig niet direct ingeroosterd voor lijnvluchten. Het cabinepersoneel moet het nieuwe toestel eerst leren kennen en zal daarbij de benodigde trainingen krijgen. Hetzelfde gold eerder voor de Airbus A321neo, die op 27 augustus arriveerde, maar pas op 16 september voor het eerst met passagiers op reis ging.

Wel blijft KLM voorlopig met verminderde capaciteit vliegen. De stoelen in de World Business Class van de Airbus A350-900 zijn weliswaar geïnstalleerd, maar de certificering is nog niet rond. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer het certificeringsproces rond is. Voor zowel de PH-ZNA als de -ZNB zijn businessclassstoelen in elk geval voorlopig niet boekbaar.