Poetin komt zelf poolshoogte nemen: vliegtuig ‘made in Russia’

Tijdens een bezoek aan de fabriek van Zhukovsky, Moskou, stapte de Russische president Vladimir Poetin aan boord van een Yakovlev Sj-100, exclusief gemaakt met Russische onderdelen.

Lange tijd was de Sukhoi Superjet 100, zoals de Yakovlev Sj-100 destijds nog heette, een van de weinige vliegtuigen die in Rusland op grote schaal werden geproduceerd. Poetins grootschalige invasie van Oekraïne in 2022 bracht dat plotseling tot een einde. De Sukhoi Superjet 100 bestond namelijk grotendeels uit westerse onderdelen, en die waren in Rusland als gevolg van de oorlog niet langer te verkrijgen.

United Aircraft Corporation, het staatsbedrijf dat als koepel fungeert voor de bekende Russische vliegtuigbouwers, is sindsdien aan de slag gegaan met het opnieuw tot leven brengen van de nationale vliegtuigindustrie. Oude modellen van Tupolev en Ilyushin kregen plotseling een nieuw leven en Yakovlev ging aan de slag met de Superjet 100 van Sukhoi.

Aan boord

De investeringen beginnen inmiddels hun eerste vruchten af te werpen. Dat was voldoende reden voor de Russische president Vladimir Poetin om een bezoekje te brengen aan de fabriek van Zhukovsky, niet ver van Moskou. Ramenskoje dient namelijk als belangrijkste testlocatie voor het Sj-100-exemplaar van Yakovlev.

Op de beelden is te zien hoe Poetin aan boord stapt van de narrowbody met plaats voor maximaal 103 passagiers. Door de hoge piefen binnen het programma wordt de Russische president stap voor stap meegenomen in wat hun vliegtuig ‘made in Russia’ voor capaciteiten heeft. Het vliegtuig bleef vooralsnog aan de grond.

In tegenstelling tot alle andere vliegtuigen waarover men momenteel spreekt in de Russische luchtvaartsector, is de Sj-100 ook daadwerkelijk in de lucht te zien. Sukhoi levert het oude model met Frans-Russische motoren van Safran en NPO Saturn al sinds 2011 aan haar klanten. Voor het nieuwe ‘made in Russia’-type staan momenteel weinig klanten te popelen; onder meer Aeroflot heeft het aantal bestelde vliegtuigen zelfs verminderd.