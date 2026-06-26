Volgen A350’s de legendarische 747 op richting Sint Maarten?

Jarenlang vloog Air France-KLM met de legendarische Boeing 747 naar Sint Maarten. Daarna nam de Airbus A330 het over. Nu zet Air France de volgende stap: vanaf begin 2027 zet de maatschappij Airbus A350’s in op de route naar Sint Maarten.

Air France met A350 naar Sint Maarten

Air France zet de Airbus A350-900 vanaf 1 februari 2027 in op de route tussen Parijs Charles de Gaulle en Sint Maarten, zo meldt Aeroroutes. Daarmee vervroegt de Franse luchtvaartmaatschappij de introductie van het nieuwe toestel met bijna twee maanden. Eerder stond de overstap van de Airbus A330-200 naar de A350 gepland voor 28 maart 2027, bij de start van het zomerseizoen. Voor reizigers betekent de komst van de A350 een moderner, stiller en zuiniger vliegtuig, terwijl Air France tegelijkertijd profiteert van een lager brandstofverbruik en een efficiëntere operatie.

Nieuwe generaties na de iconische Boeing 747

De route naar Sint Maarten heeft een bijzondere plek in de geschiedenis van de Air France-KLM Groep. Jarenlang zette Air France en KLM hier de legendarische Boeing 747 in. Nadat het toestel uit dienst verdween, nam de Airbus A330 het grootste deel van de vluchten over bij KLM en Air France. Af en toe verscheen ook een Boeing 787 Dreamliner op de route, maar de A330 bleef jarenlang het vertrouwde gezicht.

Ook KLM zet vol in op de Airbus A350

Niet alleen Air France investeert fors in de Airbus A350. Ook KLM ontvangt deze zomer haar eerste Airbus A350-900 als onderdeel van de vlootvernieuwing binnen Air France-KLM. Het eerste toestel wordt eind augustus op Schiphol verwacht, waarna piloten en cabinepersoneel de benodigde trainingen volgen. De eerste commerciële vlucht staat gepland voor 27 september naar Toronto. De introductie kent echter nog een beperking: de certificering van de Business Class-stoelen is nog niet voltooid. Daardoor is duurdere reisklasse op de eerste twee A350’s voorlopig niet boekbaar. Wanneer de certificering wordt afgerond, is nog niet bekend.

KLM neemt afscheid van A330-200