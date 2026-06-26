Wereldtitel uitgereikt met Air France-KLM als hoofdsponsor

Air France-KLM Cargo trad dit jaar op als hoofdsponsor van de jaarlijkse World Air Cargo Awards. De prijzen behoren tot de meest prestigieuze onderscheidingen in de luchtvrachtsector. Tijdens de ceremonie in Shanghai sleepte Turkish Cargo voor het tweede jaar op rij de wereldtitel binnen, terwijl ook Emirates SkyCargo en diverse andere luchtvrachtmaatschappijen een award in ontvangst namen.

Tweede wereldtitel op rij

Voor Turkish Cargo is het de tweede opeenvolgende wereldtitel. Ook in 2025 werd de maatschappij uitgeroepen tot beste cargomaatschappij ter wereld. Ali Türk, Chief Cargo Officer van Turkish Airlines, reageerde destijds verheugd. ‘We voelen ons vereerd dat we door zo’n gerespecteerd platform zijn uitgeroepen tot ‘Cargo Airline of the Year ‘, zei hij. ‘Deze prijs is een bevestiging van onze operatie, technologiegedreven infrastructuur, mensgerichte bedrijfscultuur en onze duurzame manier van werken. Het is bovenal het resultaat van de inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van onze klanten en partners.’

Grootste vrachtterminal ter wereld

Eerder dit jaar maakte Turkish Airlines bekend ruim 2,3 miljard dollar te investeren in de bouw van de grootste vrachtterminal ter wereld. Volgens de luchtvaartmaatschappij zal de investering leiden tot 26.000 nieuwe banen. ‘Als nationale luchtvaartmaatschappij van Turkije maakt deze mijlpaal ons bijzonder trots’, liet Turkish Airlines weten aan Turkse media. De maatschappij vervoert jaarlijks meer dan 85 miljoen passagiers en 2 miljoen ton vracht. Topman Bilal Ekşi liet daarnaast weten dat Turkish Airlines uiterlijk in 2033 wil behoren tot de vijf grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, met een vloot van 813 vliegtuigen. Eind 2025 bestond de vloot uit 514 toestellen.

Ook andere bedrijven vielen in de prijzen

Naast Turkish Cargo werden tijdens de ceremonie nog andere prijzen uitgereikt. Hong Kong International Airport werd onderscheiden als beste grote cargoluchthaven én ontving de innovatieprijs. Worldwide Flight Services (WFS) werd uitgeroepen tot beste wereldwijde vrachtafhandelaar. Andere titels gingen naar LATAM Cargo (Amerika), Starlux Airlines (Azië), MSC Air Cargo (Europa), Emirates SkyCargo (Midden-Oosten) en Royal Air Maroc Cargo (Afrika).

Volgens Kim Smith, GM van Air Cargo Week, zijn de World Air Cargo Awards juist zo waardevol omdat de sector zelf bepaalt wie de winnaars zijn. ‘De winnaars worden gekozen op basis van een combinatie van onafhankelijke jurering en stemmen vanuit de industrie’, zegt Smith. Volgens haar is erkenning binnen een industrie die draait om vertrouwen, langdurige relaties en prestaties iets waar bedrijven en medewerkers met recht trots op mogen zijn.

Air France-KLM Cargo

Air France-KLM Cargo werd vorig jaar uitgeroepen tot ‘Airline of the Year – Europe’. Vanuit Amsterdam en Parijs vervoerde de maatschappij ruim 917.000 ton vracht in 2025. Ondertussen blijft de groep ook investeren in digitalisering. Zo verloopt inmiddels 91 procent van alle boekingen via het platform myCargo. Bovendien introduceerde de vrachtdivisie onlangs nieuwe AI-tools die het boekingsproces verder moeten automatiseren.

Tegelijkertijd kampt de maatschappij met een flinke uitdaging. Door de aanhoudende vertraging van de nieuwe Airbus A350F blijft KLM Cargo noodgedwongen langer vliegen met de Boeing 747-400F. Vooral op Schiphol zorgt dat voor problemen. ‘De luchthaven kampt al jaren met capaciteitsbeperkingen en het helpt niet wanneer je gedwongen wordt om te blijven vliegen met oudere vliegtuigen’, zei topvrouw Marjan Rintel. De vertraging betekent bovendien hogere operationele kosten, omdat de 747 meer brandstof verbruikt en door hogere geluidsheffingen op Schiphol duurder is in gebruik dan de stillere en zuinigere A350F.